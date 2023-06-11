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Чтобы пятна отстирать, но все деньги не отдать: что лучше – жидкое средство или порошок

Алёна Воронина
11 июня 2023, 04:30
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Чтобы правильно подобрать средство для стирки, нужно знать ряд простых, но ценных правил. Тогда и все деньги не пойдут на бытовую химию, и вещи будут чистыми.
Стирка, гель для стирки, порошок для стирки
Что лучше для стирки – жидкое средство или порошок/ ua.depositphotos.com

Выбирая средство для стирки одежды, кто-то из нас руководствуется ценой, кто-то – удобством в использовании, кто-то – опытом, если уже успел проверить то или иное средство. Но часто мы руководствуемся привычкой и берем то, что уже привыкли брать. Хотя стоит не зацикливаться на чем-то одном, а быть открытыми к новому, ведь определенные новые средства могут оказаться лучшими.

Не всем известно, что лучше – жидкий стиральный порошок или сухой. На самом деле между этими двумя видами моющих средств есть существенные различия. Главред разобрался, чем они отличаются и какие плюсы и минусы имеет каждый из них.

Зная такие простые, но ценные советы, каждый сможет выбрать то средство, которое для него подойдет больше всего.

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1. Цена

Если сравнить жидкое средство и порошок для стирки по цене, то порошок, конечно, будет дешевле. Дело в том, что в жидких средствах больше активных ингредиентов, поэтому эффективность борьбы с пятнами будет большей. Также гели для стирки чаще всего продаются в больших упаковках, а порошки можно приобрести, скажем так, "небольшими порциями".

2. Удобство использования

Жидкие средства обычно имеют мерный стакан, и отмерить нужное количество жидкости не будет проблемой. В то же время нужное количество порошка отмерить трудно, и на это уйдет больше времени.

3. Эффективность

Обычно жидкие моющие средства имеют в своем составе больше активных ингредиентов, чем порошковые. Поэтому после стирки с использованием геля или другого жидкого средства можно заметить, что одежда стала намного чище. Зато порошок таким невероятным эффектом может не порадовать. Но поспешных выводов также делать не стоит, ведь можно найти более дорогие и эффективные порошки, которые практически не будут уступать по своей силе жидким средствам.

4. Нужная температура воды

Порошки обычно лучше растворяются в воде более высокой температуры, в то время как жидкие средства нормально действуют даже при низких температурах. Если вы стираете, например, в режиме быстрой стирки, где температура воды автоматически не превышает 30 или 40 градусов, то порошок может не очень хорошо раствориться, и, как следствие, плохо отстирать пятна.

5. Лучшее выполаскивание

Порошок может хуже выполоскаться, чем гель для стирки. Поэтому нужно тщательно отмерять нужное количество порошка и контролировать, чтобы не насыпать больше нормы. Часто приходится пользоваться дополнительным полосканием, чтобы избавиться от остатков этого средства. В то же время жидкое средство для стирки выполаскивается лучше.

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