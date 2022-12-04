Чтобы плита засияла: как отчистить решетку кухонной плиты, не потратив ни копейки

Можно отчистить решетку кухонной плиты с помощью простого средства, приготовленного собственноручно/ ua.depositphotos.com

Мытье решетки кухонной плиты – не самая приятная задача. Обычно во время уборки это дело попадает в категорию таких, которые мы делаем наиболее неохотно.

Ведь для того, чтобы отчистить решетку кухонной плиты, требуется немало усилий. Поэтому лучше иметь для этого под руками какое-то средство, которое поможет быстро и эффективно справиться с задачей и не отберет у вас безграничное количество сил.

Конечно, можно приобрести такое средство в магазине. Однако зачем тратить на это много средств, если без проблем можно приготовить домашнее средство, которое состоит из нескольких ингредиентов и не уступает по качеству магазинной химии.

Итак, если вы ищете способ как отмыть застарелый жир с решетки плиты или избавиться от других загрязнений, вам понадобятся четыре ингредиента:

сода,

порошок горчицы,

соль,

столовый уксус.

Нужно смешать все ингредиенты в равных пропорциях. Должна получиться не очень жидкая однообразная масса.

Образовавшуюся кашицу наносим на грязную решетку и оставляем на 1-2 часа. Если после первого раза грязь отмылась не совсем, повторите процедуру еще раз.

Можно для чистки решетки с плиты использовать только соду. В таком случае ее нужно развести в небольшом количестве воды и этой кашицей чистить загрязнения. Но такой способ менее эффективен и во время его использования придется еще хорошо поработать руками, чтобы отмыть всю грязь.

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