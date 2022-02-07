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Чтобы пес не "выгуливал хозяина", и почему нельзя на полный желудок: как правильно выгуливать собаку

7 февраля 2022, 02:14

Выгуливать собаку на улице нужно от 30 минут до 2 часов ежедневно. Время прогулки зависит от возраста, размера, породы и состояния здоровья вашего любимца.

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Выгуливать собаку нужно активно – устраивая различные занятия, тренировки и игры/ 1zoom.ru, Pixabay

Какую площадь ни имело бы ваше жилище, для вашей собаки этого всегда будет недостаточно. Поэтому в жизни каждого из них так важны прогулки на свежем воздухе.

Водить четвероногих любимцев на прогулки нужно ежедневно. Однако сколько времени нужно гулять с собакой, зависит от возраста, размера, породы и состояния здоровья животного.

Идеальная прогулка – это когда ваш любимец успел:

  • вдоволь набегаться,
  • справить свои потребности,
  • проработать несколько команд,
  • пообщаться с другими собаками,
  • познакомиться с новыми людьми.

Главред собрал советы, которые сделают выгуливание собаки максимально полезным для вашего домашнего животного.

1. 15 минут – это слишком мало

Сколько нужно гулять с собакой? По времени на прогулку со взрослой здоровой собакой нужно тратить от 30 минут до 2 часов в день. Это правило стоит корректировать зимой в морозы и летом в сильную жару – следите, чтобы ваш любимец не замерз или не перегрелся на солнце.

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Помните, что время прогулки с собакой стоит корректировать в зависимости от возраста животного. Так, собаки возрастом старше 7-8 лет уже не могут быть такими активными и выдерживать долгие прогулки. А вот щенкам наоборот – очень активное времяпрепровождение на свежем воздухе лишь в радость.

Продолжительность прогулки будет зависеть и от породы – маленькие или декоративные собаки нуждаются в проведении меньшего количества времени на улице. Им может хватить и 30 минут.

2. Гулять на полный желудок опасно для собаки

У хозяев часто возникает вопрос, как правильно выгуливать собаку – до еды или после. Обращайте внимание на то, что гулять с собакой нужно за 30-40 минут до кормления или минимум через 1-2 часа после.

Это особенно актуально для крупных собак – дело в том, что у них увеличивается риск заворота кишок. По этой причине их нужно кормить маленькими порциями и ограничивать излишнюю активность до и после еды.

3. Если рядом нет парка – не отпускайте животное с поводка

Если вблизи вашего дома нет парка, то старайтесь не отпускать собаку с поводка – она может испугаться и убежать или попасть под автомобиль. Если же вы все таки ее отпускаете – держите в поле видимости. Также во время выгуливания собаки старайтесь выбирать маршрут, на котором не будет поверхности, что может травмировать ее лапы.

4. Чтобы собака не "выгуливала хозяина"

Во время выгуливания собаки ее можно отпускать с поводка лишь тогда, когда она уже знает базовые команды "Ко мне!" и "Рядом!". Когда же животное идет на поводке, его стоит не отпускать свободно, а немного натягивать – таким образом собака будет знать и привыкать, что вы контролируете ситуацию. В противном же случае она возьмет лидерство на себя, и вся эта затея превратится в "выгуливание хозяина".

5. Прогулка для собаки, а не для хозяина

Для многих собак, живущих в городских квартирах, прогулка на улице является долгожданным и радостным событием. Это не только возможность справить свои естественные потребности, а вместе с тем активное времяпровождение, общение с соплеменниками, которых ваш любимец встречает по пути, и с хозяином.

И часто владельцы пытаются "убить двух зайцев одним выстрелом" и совместить выгул собаки с другими делами – например, встретиться и поболтать со своими друзьями по двору или сходить в магазин. Но такая прогулка не пойдет на пользу собаке – она не получит достаточно возможности побегать, поиграть и пообщаться с хозяином. Поэтому во время прогулки пусть получит свое "звездное время" ваша зверушка. Старайтесь устраивать какие-то игры и активности с вашим любимцем на свежем воздухе.

6. Лучшее время, чтобы установить контакт с животным

Прогулка – это еще и хорошая возможность улучшить контакт между владельцем и его собакой. Различные игры, разучивание новых упражнений, исследование различных маршрутов – это все способствует укреплению дружбы между собакой и человеком. Таким образом они оба изучают привычки друг друга, учатся понимать общие сигналы и выработают собственный язык общения.

Если у вас возникали проблемы с поведением вашего животного, оно вас не слышит или плохо выполняет команды – совместная деятельность на улице во время выгула собаки не только сблизит вас, но и выработает у вашего четвероногого друга заинтересованность в общении с вами и, соответственно, он больше будет вас слушаться.

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