Чтобы окна зимой были идеально чистыми: самый простой способ убрать конденсат

Один простой продукт способен помочь быстро убрать конденсат на окнах.

Конденсат из окон можно быстро убрать с помощью продукта, который есть на каждой кухне/ ua.depositphotos.com, Instagram

Конденсат, который собирается зимой на окнах, может доставить немало трудностей. Ведь влага из окон постепенно стекает на подоконник и оставляет там небольшие лужи. После этого на подоконнике могут остаться пятна, которые со временем могут спровоцировать появление плесени и грибка.

Конечно, самый простой вариант, как убрать конденсат из окон – это протереть его тряпкой. Но эффективным такой способ точно назвать нельзя. Ведь через короткий промежуток времени влага снова вернется на свое место, будто вы ничего и не делали.

Для начала стоит разобраться в причинах появления такой проблемы. Самая первая и самая главная причина – разница температур в помещении и за окном. С самой причиной вы ничего не сделаете, а вот научиться бороться с последствиями вполне возможно.

Еще одна причина, почему влажность никак не проходит – большое скопление комнатных растений на "проблемном" подоконнике. Лучше растения оттуда убрать, ведь они лишь увеличивают количество влаги и удерживают ее.

Третья причина – мокрое белье. Когда влага из выстиранного белья испаряется, она лишь усиливает образование конденсата на окнах. Если у вас нет возможности сушить белье на улице вместо комнат и балкона, то старайтесь как можно чаще проветривать помещение.

Итак, в причинах разобрались. Тогда остается вопрос, как быстро избавиться от конденсата на окнах и предотвратить обострение проблемы. Для этого стоит воспользоваться одним продуктом, который точно есть на каждой кухне – солью.

На подоконнике нужно поставить каменную соль в разных емкостях. Она хорошо впитывает в себя влагу, поэтому будет поглощать конденсат, который образуется на окнах.

Когда она уже станет совсем мокрой, нужно заменить ее на свежую, а использованную просто подсушить на сковородке или в духовке. Она может высохнуть и сама при комнатной температуре, но тогда ее нужно разложить тонким слоем, и ждать придется дольше. Высушенную соль можно и дальше применять по такому же назначению.

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