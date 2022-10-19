Чтобы ничего не слипалось: что будет, если перестать есть сладкое

Что будет, если перестать есть сладкое/ https://ua.depositphotos.com/

Что происходит с организмом, если не есть сладкое

Как говорят эксперты и диетологи ‒ если человек сможет отказаться от употребления сладкого вообще и сахара хотя бы на сутки, то сразу повернет вспять множество вредных процессов в своем теле. Главное‒ выдержать критический отрезок в 20-30 минут. И отказаться от второй порции сладкого будет проще. Как показывают исследования ученых из Университета Святого Луки (штат Канзас), ограничив себя в сладком, человек в три раза сокращает риски умереть от сердечно-сосудистого заболевания. Дело в том, что сахар поднимает уровень инсулина, который повышает артериальное давление и ускоряет ритм сердца.

По словам диетолога, доктора Ли О'Коннор, тягу к сахару как к источнику топлива для энергии клеток можно легко побороть с помощью здоровых питательных элементов — полезных жиров и клетчатки, которые помогают оставаться бодрыми и продуктивными. Если продержаться хотя день без сладкого, то, вероятнее всего, быстро найдется приятная альтернатива сахару (хотя бы овощи ‒ грибы, например, в которых много натурального белка).

Но, к сожалению, без неприятной ломки не обойтись. Поскольку зависимость от сахара очень сильна. Именно через трое-четверо суток дня, как правило, человек сталкивается с непреодолимой тягой к сладкому. И во всем букетом последствий ‒ беспокойство, тревога так далее. Тут главное ‒ не срываться. Ломка начнет спадать после первой недели.

Затем постепенно улучшится настроение, в теле появится больше энергии и уйдет ощущение вялости. В первую очередь, обратите внимание на свою кожу. Штука в том, что сахар — мощный активатор воспалительных процессов. И поэтому, убрав сладкое из рациона, человек сократит риск возникновения прыщей или акне на целых 87%.

Через три недели постепенно пропадает желание заказать десерт либо добавить несколько ложек сахару в чай. Калифорнийцы диетологи говорят, что нарушая коммуникацию между клетками мозга, сахар влияет на человеческую способность к долгому хранению информации и обучению.

Что будет, если отказаться от сахара на 21 день

По словам диетологов, любые продукты, в которых больше 22,5 грамма сахара на каждые 100 граммов — очень сладкие. Кроме того, сахар обычно "прячется" на этикетках под несколькими наименованиями ‒ гидролизованный крахмал, патока, фруктоза, мальтоза, сахарная пудра и так далее.

Как говорят специалисты, полный отказ от сладкого всерьез повлияет на все системы организма — от желудочно-кишечного тракта до работы гормонов. Через 30 дней обычно улучшается метаболизм, налаживается сон. В отдельных случаях даже можно похудеть на 2-4 килограмма. Кожа будет дольше сохранять молодость.

Дело в том, что сахар вызывает привыкание и кажется, что он него улучшается вкус еды. Потому-то жадные производители максимально используют эти свойства недорогого продукта, добавляя его не только в кондитерские изделия, но и в хлеб, маринованные овощи, колбасы, майонез, кетчуп и так далее.

При полном отказе от него, ассортимент продуктов, закупаемых в магазине, очень сократится. Но, исключив из рациона колбасу, майонез, соусы длительного хранения, конфеты, печенье и другие сахаросодержащие продукты, вы можете сохранить здоровье и снизить риск развития сахарного диабета, ожирения, атеросклероза. Без них несложно составить разнообразное вкусное повседневное или праздничное меню. Чтобы организм получал достаточно энергии, нужно использовать продукты богатые белками и углеводами ‒ крупы, мясо и рыбу, овощи, фрукты.

Другие новости: