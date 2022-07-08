Чтобы не завелась моль и насекомые: как правильно хранить крупы на кухне

В заводской упаковке могут завестись незваные гости, поэтому необходимо обезопаситься от этого заранее.
Гречка, пшено, манка, горох и овсянка – это все в большем или меньшем количестве присутствует в каждом доме, и каждая хозяйка размышляет - в чем хранить крупы лучше всего.
Главред узнал главные правила хранение "сыпучих".
Как хранить крупы, чтобы не завелась моль и другие насекомые
Лучшая тара для хранения круп - стекло. В идеале посуда должна иметь прямоугольную или квадратную форму, или хотя бы пару параллельных сторон. Все дело в эргономике: трехлитровые банки подходят для хранения и хорошо закрываются, но их неудобно расставлять рядом. А в емкостях с плоскими сторонами обеспечивается компактная организация пространства.
В какой еще посуде хранить крупы?
Прекрасно подходят керамические сосуды с плотно прилегающей прорезиненной крышкой (с силиконовой прокладкой). Обычно у них продуманный и привлекательный дизайн, который дополняет кухонный уют. Керамика легко очищается, но тяжеловата и хрупка.
Читайте такжеСколько можно хранить овощи – полезная памятка хозяйкамКонтейнеры для хранения круп должны быть удобными. Если в контейнере предусмотрена крышка с дозатором, вы легко отсыпете нужное количество продукта, не прикасаясь к содержимому емкости.
Как хранить крупу в морозилке
Ответ на этот вопрос вызывает только новые вопросы. Во-первых, есть риск образования конденсата сыпучих продуктов. Во-вторых, это неудобно в плане экономии пространства: круп много, а полки в холодильнике небольшие. В морозилке советуют подержать крупы не более 4 дней для профилактики образования личинок, но не дольше.
Где нельзя хранить крупы
Заводская пластиковая упаковка или картонные коробки для этих целей не подходят вообще. Нельзя хранить крупы в полиэтилене и бумаге окисляются жиры и размножаются насекомые.
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