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Чтобы не "съели" любимую одежду: 3 эффективных способа, как избавиться от моли в шкафу

3 февраля 2023, 01:35
Есть несколько замечательных средств, которые лучше всего помогают от моли. О маленьких вредителях можно будет забыть навсегда.
Одежда, шкаф, моль
Есть несколько действенных народных способов, как избавиться от моли в шкафу/ pixabay.com, скрин

Если среди вашей одежды завелась моль, нужно как можно быстрее постараться избавиться от нее. Чем дольше вы будете откладывать это важное задание, тем больше вещей успеет испортить вредитель. И как следствие придется выбросить и заменить немалую часть гардероба – не хочется же ходить в прогрызенных дырявых вещах. Чтобы сказать вредителям "прощай" навсегда, можно использовать народные средства от моли в шкафу.

Чего боится моль в шкафу? Есть несколько продуктов, которые найдутся практически на каждой кухне и могут избавить вас от моли. Такие вредители не переносят некоторых запахов, поэтому легко можно сыграть на их слабостях.

Что положить в шкаф, чтобы не было моли

1. Корица, гвоздика и черный перец

Моль не любит запаха корицы. А если добавить еще и гвоздику и черный перец, то вообще получится убийственная смесь, от которой насекомые будут убегать как можно дальше.

Нужно взять небольшой мешочек из ткани, положить туда упомянутые три ингредиента – достаточно будет взять палочку корицы и по столовой ложке двух других ингредиентов – завязать и повесить мешочек в шкафу.

Моль не сможет терпеть такого стойкого запаха и "убежит" из шкафа. А вот для людей в большинстве случаев этот аромат будет приятным.

2. Ароматные травы

Моль также боится различных ароматных трав. Среди них – лаванда, мята, розмарин, герань и тому подобное. Поэтому можно взять любые из этих трав, поместить их в тканевый мешочек и подвесить в шкафу или положить на полках с одеждой.

Подбирайте то растение из списка, запах которого вам больше всего нравится. Тогда моль исчезнет, а ваша одежда и шкаф еще и будут иметь приятный для вас аромат.

3. Хозяйственное мыло

Это еще одно действенное средство, которого боится моль в одежде. Такой способ используется уже десятилетиями. Лучше всего будет порезать мыло на куски и разложить в шкафу по полочкам или даже непосредственно по одежде.

Однако нужно учесть, что в случае наличия большого количества моли в шкафу народные средства могут быть не такими эффективными. В таких случаях нужно применять их в комплексе с другими способами – аэрозолями и другими химическими средствами, проведением полной уборки шкафа и просушки одежды и т.п.

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