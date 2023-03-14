Чтобы не пришлось выбрасывать на помойку: 5 способов, как отмыть кастрюлю от нагара

Чтобы почистить кастрюлю в домашних условиях, если она пригорела, достаточно будет нескольких подручных средств.

Есть ряд способов, как эффективно отчистить кастрюлю от нагара/ ua.depositphotos.com, скрин

Когда дома большое количество дел, в спешке можно забыть о важных вещах. Большинство из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда на плите пригорала кастрюля, ведь в водовороте ежедневных забот совсем вылетало из головы, что нужно за ней следить. Чтобы в таких случаях не пришлось ломать голову, как отмыть кастрюлю от нагара, Главред собрал несколько простых, но эффективных способов.

Чтобы быстро очистить пригоревшее дно кастрюли или очистить кастрюлю от нагара с внешней стороны, можно воспользоваться простыми подручными средствами.

Как очистить кастрюлю из нержавеющей стали от нагара

1. Активированный уголь и уксус

Для этого понадобится несколько таблеток активированного угля и уксус. Активированный уголь нужно растолочь в порошок и засыпать внутрь кастрюли. Добавить немного уксуса и оставить на несколько минут. Далее почистить жесткой стороной губки для мытья посуды.

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Чтобы не навредить нежной коже рук уксусом, лучше чистить кастрюлю в резиновых перчатках.

2. Кофейная гуща

Нужно засыпать внутрь кастрюли несколько столовых ложек кофейной гущи и потереть губкой, пока не отчистится нагар. Но такой способ лучше справится с не очень сильным нагаром.

3. Уксус

Нужно налить внутрь кастрюли небольшое количество уксуса, чтобы он покрывал нагар. Оставить на несколько минут, и тогда отмыть нагар губкой.

В этом случае также лучше воспользоваться резиновыми перчатками.

Для очистки с внешней стороны можно налить уксус в большую посудину и поставить туда кастрюлю отмокать, а через некоторое время отчистить губкой.

Чем убрать гарь из эмалированной кастрюли

1. Сода

Нужно налить в кастрюлю 1 л теплой воды, засыпать туда 150 г соды и поставить на небольшой огонь. Довести до кипения, прокипятить в течение 15-30 минут, снять с огня и оставить, чтобы вода самостоятельно остыла. Тогда отчистить нагар жесткой стороной губки.

2. Соль

Засыпать внутрь соль, чтобы она покрывала нагар, добавить чуточку теплой воды и оставить отмокать на 3-6 часов. Далее отчистить вручную. Если нагар будет плохо отчищаться, можно прокипятить такой солевой раствор в кастрюле в течение 30 минут.

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