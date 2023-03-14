Чтобы не пришлось выбрасывать на помойку: 5 способов, как отмыть кастрюлю от нагара

Когда дома большое количество дел, в спешке можно забыть о важных вещах. Большинство из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда на плите пригорала кастрюля, ведь в водовороте ежедневных забот совсем вылетало из головы, что нужно за ней следить. Чтобы в таких случаях не пришлось ломать голову, как отмыть кастрюлю от нагара, Главред собрал несколько простых, но эффективных способов.
Чтобы быстро очистить пригоревшее дно кастрюли или очистить кастрюлю от нагара с внешней стороны, можно воспользоваться простыми подручными средствами.
Как очистить кастрюлю из нержавеющей стали от нагара
1. Активированный уголь и уксус
Для этого понадобится несколько таблеток активированного угля и уксус. Активированный уголь нужно растолочь в порошок и засыпать внутрь кастрюли. Добавить немного уксуса и оставить на несколько минут. Далее почистить жесткой стороной губки для мытья посуды.
Чтобы не навредить нежной коже рук уксусом, лучше чистить кастрюлю в резиновых перчатках.
2. Кофейная гуща
Нужно засыпать внутрь кастрюли несколько столовых ложек кофейной гущи и потереть губкой, пока не отчистится нагар. Но такой способ лучше справится с не очень сильным нагаром.
3. Уксус
Нужно налить внутрь кастрюли небольшое количество уксуса, чтобы он покрывал нагар. Оставить на несколько минут, и тогда отмыть нагар губкой.
В этом случае также лучше воспользоваться резиновыми перчатками.
Для очистки с внешней стороны можно налить уксус в большую посудину и поставить туда кастрюлю отмокать, а через некоторое время отчистить губкой.
Чем убрать гарь из эмалированной кастрюли
1. Сода
Нужно налить в кастрюлю 1 л теплой воды, засыпать туда 150 г соды и поставить на небольшой огонь. Довести до кипения, прокипятить в течение 15-30 минут, снять с огня и оставить, чтобы вода самостоятельно остыла. Тогда отчистить нагар жесткой стороной губки.
2. Соль
Засыпать внутрь соль, чтобы она покрывала нагар, добавить чуточку теплой воды и оставить отмокать на 3-6 часов. Далее отчистить вручную. Если нагар будет плохо отчищаться, можно прокипятить такой солевой раствор в кастрюле в течение 30 минут.
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