Чтобы не было стыдно поставить перед гостями: 5 экспресс-способов, как отмыть налет от чая в чашке

Чайный налет на чашке может испортить чаепитие. Ведь хочется, чтобы посуда, которую мы ставим перед гостями или которой пользуемся сами, была идеально чистой.

Есть несколько эффективных способов, как быстро отмыть налет от чая в чашке/ pixabay.com, ua.depositphotos.com

Если девиз "ни дня без чая" – это про вас, то наверняка вслед за такой традиции чаепития вас также преследует проблема, как убрать налет с чашек. Довольно часто после употребления такого ароматного и полезного напитка многие не заморачиваются с мытьем посуды и просто споласкивают его под проточной водой. "А что? Там же просто был чай", – сразу возникает в голове во время такой "экспресс-мойки".

Но не всё так просто. Ведь после постоянного использования чашек для чая внутри со временем появится неприятный налет. И если его не устранить как можно раньше, потом очистить чайный налет будет труднее. Особенно часто возникает вопрос, чем почистить белые кружки, ведь на них такие чайные следы наиболее заметны.

Главред собрал 5 способов, как убрать налет от чая на чашках, не потратив на это слишком много времени.

1. Сода

Убрать налет с кружки, даже если он стойкий, поможет обычная пищевая сода. Сначала намочите чашку водой внутри. Затем нужно насыпать в нее небольшое количество соды и хорошо потереть более жесткой стороной губки, пока загрязнения не исчезнут. Чем устойчивее налет, тем дольше придется тереть.

Дальше останется лишь хорошо сполоснуть чашку, и от загрязнений не останется ни следа.

2. Лимонная кислота и соль

Нужно во влажную чашку насыпать по четверти чайной ложки лимонной кислоты и мелкой соли. Далее, как и в предыдущем способе, хорошо потереть чашку внутри жесткой стороной губки и ополоснуть водой.

3. Перекись водорода

Нужно смочить ватный диск перекисью водорода и потереть чашку изнутри. После этого оставить ее на несколько минут и затем хорошо прополоскать в воде. Но эту процедуру лучше делать в резиновых перчатках.

4. Зубная паста

Если вы ищете способ, чем растворить чайный налет, пригодится также зубная паста. Нужно нанести небольшое ее количество на чистую старую зубную щетку и потереть внутреннюю поверхность посуды. Налет "как рукой снимет". После этого хорошо прополощите чашку.

5. Соль

Еще один замечательный способ, как очистить чашки – применить соль. Нужно насыпать внутрь небольшое количество соли и хорошо потереть губкой, затем сполоснуть в воде.

Ранее Главред рассказывал о 5 способах, как отмыть налет от чая в термосе. Очистить термос от налета не так уж и легко из-за его формы, но есть несколько способов, которые помогут это сделать без особых усилий.

Также ранее мы рассказывали о 5 способах, как очистить сковороду от нагара за 5 минут. Не обязательно покупать дорогую магазинную химию. Есть ряд эффективных народных способов, как очистить сковороду от нагара и жира в домашних условиях.

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