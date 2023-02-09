Чтобы "лицо кухни" сияло чистотой: 5 простых способов, как отмыть стекло в духовке

Стекло духовки не так легко отмыть, ведь на нем собирается много жира и других загрязнений. Поэтому нужно ответственно подходить к этой проблеме.

Стекло в духовке нуждается в регулярном мытье, ведь очень быстро на нем оседает много жира/ pixabay.com, скрин

Практически все сталкивались с проблемой, как очистить внутреннее стекло духовки. Ведь во время приготовления пищи на него часто летят капельки жира и других загрязнений. Как результат – стекло покрывается слоем достаточно стойкого налета. И после этого очистить нагар в духовке не так уж и легко, особенно если он там формировался на протяжении долгого периода времени.

Если внутри нагар и другие загрязнения еще не так заметны, то внутренняя сторона дверцы "выдает" состояние всей духовки, ведь через стекло хорошо видны все пятна.

Есть несколько эффективных способов, как отмыть дверцу духовки от жира и не "убить" на это кучу времени.

1. Сода с лимонным соком

Нужно смешать соду со свежим соком лимона и добавить в смесь немного воды. Образовавшийся раствор нанести на губку и равномерно распределить по внутренней части стекла в духовке. Дать загрязнениям немного времени, чтобы они откиснули, а затем хорошо потереть губкой и смыть водой.

Вместо сока лимона можно использовать лимонную кислоту.

2. Уксус

Протереть поверхность тряпкой, чтобы убрать загрязнения, которые еще не успели засохнуть. Далее нанести уксус равномерно на всю поверхность стекла и оставить на два-три часа. Когда это время пройдет, потереть поверхность сначала щеткой, а затем губкой и смыть водой.

3. Горчичная кашица

Чтобы помыть стекло в духовке, можно приготовить пасту из горчицы. Для этого смешиваем небольшое количество соды и горчичного порошка, добавляем немного воды, чтобы консистенция была, как у умеренно густой сметаны. Далее нужно нанести кашицу на загрязненную поверхность и оставить на час. После этого хорошо потереть и смыть водой.

4. Хозяйственное мыло

С помощью такого мыла можно приготовить средство, которое очень хорошо поможет очистить стекло в духовке внутри. Таким способом можно избавиться даже от тех загрязнений, которые достаточно сильно въелись.

Нужно натереть хозяйственное мыло на терке, 20 г этой стружки бросить в небольшую емкость. Добавить по одной столовой ложке соли, уксуса и воды. Хорошо перемешать и нанести смесь равномерно на всю поверхность стекла в духовке. Оставить на 20 минут, а затем тщательно потереть губкой и смыть.

5. Разрыхлитель для теста

Мало кто знает, что очистить стекло в духовке можно с помощью разрыхлителя Для теста. Сначала нужно увлажнить поверхность влажной губкой, а затем посыпать разрыхлителем и оставить на 15-10 минут. После этого смыть.

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