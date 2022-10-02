Чтобы картошка не прорастала: "золотые" правила, которые вас удивят

Как сохранить картофель до весны: важные условия / УНИАН

После сезона сбора урожая перед многими домохозяйствами встает вопрос хранения даров природы. В сельской местности этот вопрос решается проще – там практически каждый хозяин обзавелся индивидуальным погребом.

Городские жители нередко сталкиваются с проблемой сохранения урожая картофеля длительный период времени. При неправильном хранении картошка может начать прорастать и даже гнить.

Есть несколько давних, проверенных способов, как сохранить урожай картошки в домашних условиях и что делать, чтобы клубни не прорастали, а сохранялись как можно дольше.

Что делать чтобы картошка не гнила

Известен старый хитрый секрет, как добиться того, чтобы картофель не прорастал и не гнил при длительном хранении. Опытные хозяева знают, что для этого в емкость, где хранится картошка, нужно положить всего несколько яблок. Если вы храните картофель в холодном помещении (неутепленный балкон), то позаботьтесь о том, чтобы укрыть его от возможного промерзания (подойдет мешковина или старое одеяло). Не забывайте в течении срока хранения перебирать картофель и удалять сгнившие или поврежденные клубни.

Что делать если картошка прорастает

Стоит помнить о том, что, если на картошке появились значительные ростки (более трех сантиметров в длину), такой картофель уже не пригоден в пищу. Его разве что можно использовать для рассады. Однако если отростки еще невелики, то их можно срезать, так же как и немного позеленевшую кожуру. Такой картофель еще годится в употребление.

Как замедлить прорастание семенного картофеля

Для этого не забывайте о том, что на состояние картофеля напрямую влияют условия хранения. Важно следить, чтобы в помещении, где хранится картошка, можно было регулировать температуру. В зимний период температура для хранения картофеля не должна превышать 4°С. При этом в другие месяцы температура не должна быть выше 2°С.

В чем и как лучше хранить картофель

Учтите, что картофель не следует долго хранить в полиэтиленовых пакетах, как упаковывают в магазине. Следует не забывать, что лучше всего использовать для хранения картофеля мешковину. Также подходим емкость из дерева. Туда сложите клубни для длительного хранения. Однако важно помнить, что не стоит ставить емкость прямо на холодный пол. Лучше соорудите небольшую подставку высотой до 20 см.

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