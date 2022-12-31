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Чтобы игрушки на елке тряслись от хохота: подборка лучших новогодних анекдотов

31 декабря 2022, 17:40
"Главред" собрал небольшую подборку специальных шуток, анекдотов и смешных приколов, которые посвящены теме Нового года.
Улыбка
Чтобы игрушки на елке тряслись от хохота: подборка лучших новогодних анекдотов / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Украинский народ юморит всегда, везде и постоянно. Дома, на работе, в бомбоубежищах из-за русских обстрелов, на фронте, в тылу. И, конечно же, отдельная категория в отечественном юморе - анекдоты о Новом годе.

Анекдоты про Новый год

То, что наступающий год новый, сильно раздражает апологетов стабильности.

***

Святой Николай! Забери от нас всю эту чертову ерунду, что сейчас творится, и в следующем году верни коронавирус: очень хочется пожить спокойно!

***

Играли в офисе в тайного Санту. Девки до сих пор орут и не могут понять кто подарил в бухгалтерию корм для крыс.

***

В последний предновогодний рабочий день один час на работе равен семи земным годам.

***

Чем прекрасны новогодние праздники? Не надо напрягаться: захотелось супчика — разогрел холодец.

***

— Мам, а можно мне собаку на Новый год?

— Нет, будешь есть салат оливье, как все!

***

Перед Новым годом выбрасывают все ненужное, поэтому в декабре я стараюсь как можно меньше мозолить глаза жене.

***

Скоро начнется серия увлекательных фотографий: я с елкой, я под елкой, я вместо елки.

***

Новый год — это когда можно найти на подоконнике за занавеской торт.

***

Новый год — это праздник, который отмечается в ночь с 31 бухабря на 1 пьянваря.

***

Новогоднее застолье может привести к тому, что в один из дней твое отражение в зеркале будет выглядеть так же, как до этого в елочных игрушках.

***

Разговаривают два приятеля. Один другому говорит:— К Новому году я куплю шампанского, икры и семечек.— А семечек зачем?— Шампанского, чтобы выпить, икры, чтобы закусить, а семечек, чтобы плевать на все проблемы.

***

— Как прошли новогодние праздники?— Они еще не прошли, а зашли и не уходят.

Улыбка

Одесский анекдот про Новый год

Особая тема в украинском юморе - это одесская тема. Естественно, что одесситы вообще и евреи в частности активно шутят насчет нового года

***

Почему евреи отмечают новый год осенью?

Осенью елки дешевле.

***

— Моня, и шо ты подаришь своей жене на НГ?

— Новую шубу.

— Ух ты! А она тебе шо?

— Ну таки как всегда! Еще один лучший год своей жизни.

***

По мнению всех её знающих, лучшим экспертом-прогнозистом цен на продукты является тетя Фира, которая на вопрос: "Какие продукты подорожают к Новому Году?" уже лет так тридцать не ошибается! Ее прогноз и на этот год остался неизменным: "Таки, фактически, все!"

***

Новогодние шутки для взрослых

Есть и достаточно фривольные шуточки новогодние - касаемо пьянства и, скажем так, межполовых отношений.

***

— Наташа, где вы будете встречать Новый год?— Как всегда в постели.— И много народу будет?

***

— Дорогая, это тебе на Новый год, открывай скорее!— Это твоя ширинка.— Открывай, говорю.

***

— Как вы провели свой Новогодний мини-отпуск?— Творчески исследовал точки пересечения двух своих хобби. Читал запоем.

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