Чтобы игрушки на елке тряслись от хохота: подборка лучших новогодних анекдотов

Украинский народ юморит всегда, везде и постоянно. Дома, на работе, в бомбоубежищах из-за русских обстрелов, на фронте, в тылу. И, конечно же, отдельная категория в отечественном юморе - анекдоты о Новом годе.
Анекдоты про Новый год
То, что наступающий год новый, сильно раздражает апологетов стабильности.
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Святой Николай! Забери от нас всю эту чертову ерунду, что сейчас творится, и в следующем году верни коронавирус: очень хочется пожить спокойно!
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Играли в офисе в тайного Санту. Девки до сих пор орут и не могут понять кто подарил в бухгалтерию корм для крыс.
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В последний предновогодний рабочий день один час на работе равен семи земным годам.
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Чем прекрасны новогодние праздники? Не надо напрягаться: захотелось супчика — разогрел холодец.
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— Мам, а можно мне собаку на Новый год?
— Нет, будешь есть салат оливье, как все!
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Перед Новым годом выбрасывают все ненужное, поэтому в декабре я стараюсь как можно меньше мозолить глаза жене.
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Скоро начнется серия увлекательных фотографий: я с елкой, я под елкой, я вместо елки.
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Новый год — это когда можно найти на подоконнике за занавеской торт.
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Новый год — это праздник, который отмечается в ночь с 31 бухабря на 1 пьянваря.
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Новогоднее застолье может привести к тому, что в один из дней твое отражение в зеркале будет выглядеть так же, как до этого в елочных игрушках.
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Разговаривают два приятеля. Один другому говорит:— К Новому году я куплю шампанского, икры и семечек.— А семечек зачем?— Шампанского, чтобы выпить, икры, чтобы закусить, а семечек, чтобы плевать на все проблемы.
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— Как прошли новогодние праздники?— Они еще не прошли, а зашли и не уходят.
Одесский анекдот про Новый год
Особая тема в украинском юморе - это одесская тема. Естественно, что одесситы вообще и евреи в частности активно шутят насчет нового года
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Почему евреи отмечают новый год осенью?
Осенью елки дешевле.
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— Моня, и шо ты подаришь своей жене на НГ?
— Новую шубу.
— Ух ты! А она тебе шо?
— Ну таки как всегда! Еще один лучший год своей жизни.
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По мнению всех её знающих, лучшим экспертом-прогнозистом цен на продукты является тетя Фира, которая на вопрос: "Какие продукты подорожают к Новому Году?" уже лет так тридцать не ошибается! Ее прогноз и на этот год остался неизменным: "Таки, фактически, все!"
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Новогодние шутки для взрослых
Есть и достаточно фривольные шуточки новогодние - касаемо пьянства и, скажем так, межполовых отношений.
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— Наташа, где вы будете встречать Новый год?— Как всегда в постели.— И много народу будет?
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— Дорогая, это тебе на Новый год, открывай скорее!— Это твоя ширинка.— Открывай, говорю.
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— Как вы провели свой Новогодний мини-отпуск?— Творчески исследовал точки пересечения двух своих хобби. Читал запоем.
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