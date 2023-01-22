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Чтобы и одежда сияла, и кошелек не пустовал: что выгоднее – порошок или гель для стирки

22 января 2023, 10:00
У обоих средств есть преимущества, но и недостатков хватает. Бывают случаи, когда гель будет лучше использовать вместо стирального порошка в стиральной машине.
Стирка, порошок, гель для стирки
И стиральный порошок, и гель для стирки имеют свои преимущества и недостатки/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

В таком многообразии средств для стирки, которые существуют сейчас, очень легко запутаться. Но прежде чем выбирать конкретный товар, придется определиться, что лучше – стиральный порошок или жидкое средство. Одни хозяйки традиционно годами продолжают пользоваться порошками, другие же экспериментируют и не боятся брать также разнообразные гели.

Выбор остается на усмотрение каждого. Но разные виды средств для стирки имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому перед тем, как бежать в магазин, лучше знать об определенных особенностях порошков и гелей.

Плюсы стирального порошка

Он универсален – такое средство пригодится, если нужно стирать как при низкой, так и высокой температуре (в диапазоне 20-90 градусов по Цельсию). Также он подходит для различных режимов и тканей.

В отличие от геля, в порошке можно замачивать одежду перед стиркой.

Также трудно отрицать эффективность этого средства, ведь порошок хорошо справится даже с трудными и застарелыми пятнами.

Еще одно преимущество порошка – ценовая категория, которая позволяет найти товары за умеренные цены. Следовательно, пользоваться ими может получиться дешевле, чем гелем для стирки.

Минусы стирального порошка

Он достаточно агрессивно действует на материал. Этим объясняется, почему он может хорошо отстирать разные, даже сложные пятна. Но сама ткань или краска, которой она окрашена, может пострадать.

Кроме этого, порошок может вызвать аллергию. Если средство плохо виполощеться и его частицы останутся на ткани, то аллергическая реакция может возникнуть на коже, если частицы порошка розсипляться и кто-то случайно их вдохнет, то могут пострадать органы дыхания.

Также порошок не так удобно хранить, как гель – он может отсыреть, а открытая пачка может рассыпаться.

Порошок труднее использовать потому, что не так легко отмерить нужное количество.

Плюсы геля для стирки

Он хорошо подходит для деликатных тканей – аккуратно их очищает, не приводит к деформации и подходит для ежедневной стирки.

Также гель не оставляет разводов на вещах. Поэтому его часто используют для стирки курток, пуховиков и другой верхней одежды, во время стирки которой очень важно, чтобы вещь хорошо выполоскалась. Средство быстро растворяется в воде, поэтому не оставляет следов на одежде и хорошо выполаскивается.

Еще одно преимущество – экологичность и гипоаллергенность. Так как средство хорошо вымывается, вероятность возникновения аллергии очень низкая. Органы дыхания не пострадают, ведь средство имеет жидкую структуру и не будет влиять на них. Также в гелях нет таких вредных для природы веществ, которые есть в стиральных порошках.

Активные вещества геля действуют в воде при температуре 30-40 градусов. Если стирать в такой воде, это с одной стороны будет мешать постирать сложные пятна, а с другой – одежда дольше будет выглядеть новой и не так быстро изнашиваться во время стирки.

Минусы геля для стирки

Он не подходит для ручной стирки. Такое средство может справиться с пятнами только во время автоматической стирки в машинке. Также, как мы уже упоминали выше, в геле нельзя замачивать одежду – это будет неэффективно.

Гель не справится со сложными пятнами. К тому же, если вам нужно стирать вещи при высокой температуре, гель вам также не подойдет.

Что лучше для стирки – порошок, гель или капсулы?

Состав геля и содержимого капсул для стирки очень похож, во втором случае лишь более концентрированное средство. Капсулами удобно пользоваться хотя бы потому, что не нужно ничего отмерять, одна капсула используется на одну стирку. При этом в составе капсул часто уже имеется кондиционер.

Из минусов – капсулы довольно дорогие и их трудно использовать экономно, ведь даже на небольшое количество вещей нужно будет бросить целую такую "подушечку".

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