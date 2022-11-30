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Чтобы гаджет не "умирал" после выключения света: как продлить работу ноутбука на Windows от батареи

30 ноября 2022, 03:15

Выполнение ряда простых правил существенно продлит работу ноутбука от батареи после выключения света.

Ноутбук
Как продлить работу ноутбука на Windows от батареи/ УНИАН

После выключения света некоторое время еще можно продолжать работать на ноутбуке, выполняя нужную работу. Но многие сталкиваются с проблемой, когда заряд батареи без доступа к электропитанию очень быстро "садится".

Принято думать, что это в основном зависит от возраста и изношенности батареи ноутбука. Этот признак существенно влияет на то, как долго ваша техника продержится после выключения питания. Однако есть ряд советов, которые помогут батарее дольше держать заряд, даже если она уже достаточно сильно изношена. Список таких советов для ноутбука на операционной системе Microsoft Windows опубликовал проект WikiHow.

1. Одновременно старайтесь выполнять как можно меньше задач

Закройте все приложения, которые не используете. Даже если они открыты в фоновом режиме, они всё равно "съедают" добрую часть заряда батареи. Если хотите, чтобы заряд ноутбука продержался как можно дольше, лучше параллельно с работой не слушать музыку на фоне "для настроения".

В тот же время если вы знаете, что та или иная программа понадобится вам во время работы несколько раз, лучше держать ее открытой. Ведь каждая новая загрузка с жесткого диска является очень энергоемким процессом.

2. Следите за системной памятью

Лучше по возможности отдавать предпочтение простым программам, которые не используют оперативной памяти, накопителя или вычислительной мощности. Если у вас в браузере открыты какие-то ненужные или неважные вкладки – лучше закройте их.

Вместо энергоемкого Microsoft Word лучше пользоваться простым текстовым редактором. Также стоит помнить, что просмотр фильмов или игры очень быстро "посадят" ваш аккумулятор.

3. Управляйте питанием

Пользуйтесь настройками питания, которые встроены в ваш ноутбук. Если у вас Windows 8/8.1/10, то их можно найти по алгоритму "Настройки" – "Система" – "Питание и режим сна". В операционных системах Windows XP/Vista/7 их можно найти, нажав на кнопку "Электропитание" на панели управления.

Также стоит отключить Wi-Fi и Bluetooth. Даже если вы ими в этот момент не пользуетесь, они продолжают незаметно искать сеть, в итоге "съедают" заряд вашего аккумулятора.

При условии, что вы не используете их в это время, выключите порты VGA, Ethernet, PCMCIA, USB и беспроводную связь. Они тоже потребляют часть заряда батареи.

Если вам нужно отойти от ноутбука и вы какое-то время не будете им пользоваться, лучше выключите его или переведите в режим сна. Если вы оставите его в режиме ожидания, он продолжит потреблять значительную часть заряда.

4. Уменьшите яркость экрана

Чем ярче экран ноутбука, тем больше используется заряда батареи.

Также можно уменьшить разрешение экрана. Для этого правой кнопкой мыши щелкните по свободному пространству на дисплее и выберите в меню пункт "Параметры экрана/дисплея".

5. Не перегревайте ноутбук

Если ноутбук сильно перегревается, батарея "сядет" быстрее. То же самое касается ситуации, если сильно переохладить технику.

Лучше использовать охлаждающую подставку, если вы во время работы ставите ноутбук на колени. Но учитывайте то, что некоторые из таких подставок имеют возможность подключения к ноутбуку для работы встроенного в них вентилятора. Понятно, что лучше не подключать их к ноутбуку, ведь тогда вентилятор будет тянуть заряд батареи.

Во время работы лучше не ставить ноутбук на поверхности, которые могут вызвать его нагрев – подушку, одеяло и тому подобное.

6. Оптимизируйте периферийные устройства

Лучше выключить внешние устройства, использование которых тоже влечет заряд батареи – USB-мышь, портативные жесткие диски, USB веб-камеры и тому подобное. Если хотите сэкономить заряд, храните данные в памяти компьютера, на флеш-накопителе или в облаке, а не на CD или DVD.

Также не стоит оставлять диск в DVD-приводе, ведь он будет время от времени переходить в рабочий режим и тянуть электроэнергию.

Если вы не планируете слушать аудио или смотреть видео, лучше уменьшить уровень громкости на ноутбуке или вообще выключить звук.

Кроме этого, сэкономить заряд поможет отключение функции автосохранения в MS Word и Excel.

7. Правильно ухаживайте за батареей

Специалисты советуют не заряжать батарею до конца, ведь это будет ускорять ее изнашиваемость. Лучше выключать ноутбук из сети, когда он заряжен на 80-85%. Также не стоит позволять ему разряжаться ниже 20%.

Если у вас есть запасная съемная батарея, заряжайте ее не реже, чем раз в две недели. Ведь даже если вы ею длительное время не пользуетесь, она всё равно разряжаетесь.

Также не стоит держать ноутбук постоянно в режиме зарядки или оставлять его всё время включенным, даже когда вы на нем не работаете.

Ранее мы рассказывали, как зарядить ноутбук с помощью повербанка. Повербанк чаще всего используют для того, чтобы заряжать смартфоны и смарт-часы. Однако некоторые модели подойдут и для подзарядки ноутбука, но есть нюансы.

Также ранее Главред рассказывал, как сделать так, чтобы телефон меньше разряжался. Время работы телефона или планшета можно продлить, прибегнув к нехитрым манипуляциям.

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