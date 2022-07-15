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Чтобы было не стыдно пускать гостей: как спасти ванну от ржавчины и желтых подтеков

15 июля 2022, 16:30

Мы нашли способы, которые помогу решить самые распространенные проблемы.

ванна, ржавчина, налет
Как спасти ванну от ржавчины и желтых подтеков / скриншот

Порядок в ванной комнате, сияющая белизной сантехника и блестящие краны - гордость каждой хозяйки, но жесткая вода, богатая солями и минералами, способствует образованию налета, который портит внешний вид ванной комнаты и кухни.

Отмыть известковый налет можно с помощью проверенных народных средств и профессиональной бытовой химии. Главдред собрал самые проверенные способы.

Как и чем отмыть подтеки желтого цвета

Желтые пятна образуются из-за того, что в воде содержатся различные примеси, в том числе соли хлора и металлов. Чтобы предотвратить их появление, нужно регулировать положение крана, чтобы струя воды не била постоянно в одну и ту же точку.

Очистить ванну от желтого жирного налета можно подручными средствами, которые всегда имеются под рукой у каждой хозяйки.

Нанесите на губку любое жидкое мыло, жидкость для мытья посуды или даже обычный шампунь для мытья волос, обработайте ей поверхность ванны и оставьте на несколько часов или же на ночь. Далее все смойте чистой водой и тряпкой.

Убрать желтые пятна на акриле можно с помощью обычной белой зубной пасты. Ее наносят на загрязнение, слегка втирая в пятно, ждут некоторое время, затем все смывают водой.

Читайте такжеКак сделать унитаз снова белым: убираем застарелый налет и желтизнуИзбавиться от желтого налета поможет состав из пищевой или кальцинированной соды и жидкого мыла. Приготовьте жидкую кашицу и просто нанесите ее на проблемные места, при этом тереть покрытие ванны не нужно. Оставьте на полчаса, после все смойте водой из душа.

Как убрать ржавчину на ванной

Ржавчина образуется из-за того, что в воде содержится много солей железа. Причиной появления подтеков становятся и старые водопроводные трубы.

Наиболее действенный, а главное, недорогой способ избавиться от ржавых подтеков на ванне – перекись водорода. Это нехитрое средство, наверняка, найдется в каждом доме.

Читайте такжеКак удалить налет и грязь с плитки: 3 народных способа, которые не подведутДля приготовления смеси потребуется: 50 г перекиси и 150 мг нашатыря.

  • Смешайте эти две составляющие в литровой банке и оставьте на 10 минут для того, чтобы необходимая реакция прошла до конца.
  • Обильно смочите губку полученной жидкостью и тщательно нанесите на всю поверхность.
  • Особое внимание следует уделить местам с явно выраженными пятнами.
  • Смывать средство можно через 20 минут теплой проточной водой. Если пятно слишком старое, возможно придется повторить чистку.

Как убрать известковый налет на ванной

Необходимо учитывать, что современные ванны изготовляются из различных материалов: акрил, чугун, сталь, пластик, и каждый из них требует индивидуального подхода:

  • для удаления известкового налета всех типов ванн можно использовать жидкие или гелиевые средства, они не содержат твердых частиц, равномерно распределяются по поверхности и не воздействуют на поверхность ванны слишком агрессивно;
  • бороться с известковым налетом, если ванна чугунная или стальная эмалированная будет проще, поскольку можно использовать также и порошковые средства. Однако, выбирая такой препарат, прочитайте его состав, в него должны входить антикоррозийные ингибиторы.

Как чистить стальную или эмалированную ванну

Для того, чтобы удалить налет и другие загрязнения с поверхности стальной или эмалированной ванны, используют чистящие средства на щелочной основе. Алгоритм действий очень прост:

  • средство наносят на поверхность изделия,
  • оставляют на 5-20 минут, следуя инструкции изготовителя,
  • тщательно смывают состав водой.

При необходимости эту процедуру повторяют.

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