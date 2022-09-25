Чтобы было чисто и без запаха: как правильно убирать кошачий лоток

Уборкой кошачьего туалета необходимо заниматься регулярно.
Приучить кота к лотку очень сложно, но ещё сложнее поддерживать туалет хвостатого друга в чистоте еще сложнее.
При неправильной чистке лотка неприятный запах может наполнить всю квартиру, а вам питомиц начнет гадить по всему дому.
Уборка лотка: с чего начать?
Если для туалета питомца вы используете специальный наполнитель, то нерегулярная уборка приводит к затвердеванию этих масс. Некоторые наполнители со временем превращаются в камень, в таком случае уборкой лотка не обойтись: придется покупать новый.
Что будет, если не убирать лоток:
- Образование в нем мочевого камня, который является основным источником устойчивого запаха;
- Заражение токсоплазмозом - заболеванием, которое вызывают одноклеточные паразиты. Вы можете и не подозревать, что ваш питомец носит их в себе, а при отсутствии уборки кошачьего туалета заболеть может и хозяин.
Чем убирать кошачий лоток?
- Губки и щетки для извлечения сора;
- Мыло без аромата. Может подойти и хозяйственное;
- Мусорный пакет, чтобы складывать туда использованный наполнитель и не допустить засорение канализации;
- Совок для уборки наполнителя, рассыпанного по полу. Мелочь, а куда приятнее убирать все это не руками;
- Перчатки и, возможно, одноразовая маска: так можно защитить себя от воздействия моющих средств, микробов и неприятного запаха;
- Пищевая сода. Это средство поможет вам нейтрализовать неприятный запах.
Народные средства при уборке кошачьего туалета:
- уксус;
- хозяйственное мыло;
- пищевая сода;
- раствор хлора.
Отметим, что многие коты относятся к запаху хлорки словно к валерианке. Однако слишком резкие ароматы могут оттолкнуть животное от лотка.
Поэтому при использовании хлорки не переусердствуйте: даже слабый раствор поможет уничтожить вредные микроорганизмы, неприятный запах и обеспечить чистоту туалета надолго.
Уборка кошачьего туалета: пошаговая инструкция:
- Сбор всего содержимого емкости в мусорный пакет;
- Полоскание лотка под теплой проточной водой, чтобы избавиться от налета.
- Замачивание емкости на 5-7 минут, не будет лишним добавить мягкие моющие средства;
- Пройдитесь по дну и решетке лотка щеткой;
- Тщательно ополосните лоток холодной водой, чтобы смыть остатки моющих средств;
- Просушите емкость. Сделать это можно сухими тряпками, с помощью солнечного света или даже или фена для волос.
- Для нейтрализации неприятного запаха опять же используйте пищевую соду: небольшое количество можно насыпать и на дно лотка, а потом уже добавить наполнитель.
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