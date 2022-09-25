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Чтобы было чисто и без запаха: как правильно убирать кошачий лоток

25 сентября 2022, 16:43

Уборкой кошачьего туалета необходимо заниматься регулярно.

кот
Как правильно убирать кошачий лоток / скриншот

Приучить кота к лотку очень сложно, но ещё сложнее поддерживать туалет хвостатого друга в чистоте еще сложнее.

При неправильной чистке лотка неприятный запах может наполнить всю квартиру, а вам питомиц начнет гадить по всему дому.

Уборка лотка: с чего начать?

Если для туалета питомца вы используете специальный наполнитель, то нерегулярная уборка приводит к затвердеванию этих масс. Некоторые наполнители со временем превращаются в камень, в таком случае уборкой лотка не обойтись: придется покупать новый.

Что будет, если не убирать лоток:

  • Образование в нем мочевого камня, который является основным источником устойчивого запаха;
  • Заражение токсоплазмозом - заболеванием, которое вызывают одноклеточные паразиты. Вы можете и не подозревать, что ваш питомец носит их в себе, а при отсутствии уборки кошачьего туалета заболеть может и хозяин.

Чем убирать кошачий лоток?

  1. Губки и щетки для извлечения сора;
  2. Мыло без аромата. Может подойти и хозяйственное;
  3. Мусорный пакет, чтобы складывать туда использованный наполнитель и не допустить засорение канализации;
  4. Совок для уборки наполнителя, рассыпанного по полу. Мелочь, а куда приятнее убирать все это не руками;
  5. Перчатки и, возможно, одноразовая маска: так можно защитить себя от воздействия моющих средств, микробов и неприятного запаха;
  6. Пищевая сода. Это средство поможет вам нейтрализовать неприятный запах.

Народные средства при уборке кошачьего туалета:

  • уксус;
  • хозяйственное мыло;
  • пищевая сода;
  • раствор хлора.

Отметим, что многие коты относятся к запаху хлорки словно к валерианке. Однако слишком резкие ароматы могут оттолкнуть животное от лотка.

Поэтому при использовании хлорки не переусердствуйте: даже слабый раствор поможет уничтожить вредные микроорганизмы, неприятный запах и обеспечить чистоту туалета надолго.

Уборка кошачьего туалета: пошаговая инструкция:

  1. Сбор всего содержимого емкости в мусорный пакет;
  2. Полоскание лотка под теплой проточной водой, чтобы избавиться от налета.
  3. Замачивание емкости на 5-7 минут, не будет лишним добавить мягкие моющие средства;
  4. Пройдитесь по дну и решетке лотка щеткой;
  5. Тщательно ополосните лоток холодной водой, чтобы смыть остатки моющих средств;
  6. Просушите емкость. Сделать это можно сухими тряпками, с помощью солнечного света или даже или фена для волос.
  7. Для нейтрализации неприятного запаха опять же используйте пищевую соду: небольшое количество можно насыпать и на дно лотка, а потом уже добавить наполнитель.

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Автор: Сергей Кущ
кошки лайфхак
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