Что значит потеря серебряного кольца: 3 неприятных приметы

Народные приметы про кольца сулят разные последствия после потери кольца. О некоторых из них расскажет Главред.

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Что значит потеря серебряного кольца / коллаж фото instagram mr_and_mrs.dn/era_nail_tomsk

Терять свою вещь всегда неприятно. Особенно, если она много значит. Порой потеря вещи дает не столько печаль, сколько страх приметы, в системе которых живет достаточно большое количество людей. Сегодня расскажем о том, что может значить потеря украшений, а именно - колец.

Что значит потеря серебряного кольца - к чему приведет

Давние приметы, согласно которым живет большинство украинцев гласят о том, что потеря кольца - не очень хороший знак. Это потеря также покровительства и помощи высших сил от сглаза. После потери дорогого для себя кольца человек может начать болеть, испытывать конфликты в отношениях и другие жизненные неприятности.

Что означает если ты потерял обручальное кольцо - о чем говорят предки

Народные приметы про кольца предупреждают о том, что потеря обручального кольца не всегда приводит к разрушению семьи и брака, однако может это сделать. Очень важно не поддаваться панике и после потери обручального кольца прикладывать ещё больше усилий для решения споров и неприятных конфликтов. Пару утерянного кольца необходимо навсегда убрать из поля зрения, а для себя заказать новую.

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Что означает когда падает кольцо с пальца - о чем вам пытается сказать вселенная

Многие убеждены, что потеря кольца с пальца - это знак того, что отношения в жизни человека потерпят крах. Однако есть и другие, более приятные приметы. Например - освобождение. Это может быть прощание с трудными обязанностями, старой работой, а может и впрямь - несчастливого брака. Это "сбрасывание" оков может привести к новой счастливой странице в жизни человека.

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