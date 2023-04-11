Что значит если воробей ударился в окно: предвестие беды или радостная встреча

В жизни каждого человека случаются разные ситуации, о которых есть давние приметы.

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Что значит если воробей ударился в окно / коллаж фото instagram glen_fild/okoshki_rossuu

Бывает так, что птицы бьются в окно или садятся на внешний подоконник. Каждый из таких случаев издавна закрепился в приметах, о которых мы сегодня и поговорим.

Что значит если воробей ударился в окно - о чем расскажут приметы

Как правило, птица бьется в окно неожиданно, однако боятся не стоит. В том случае, если такое событие увидела девушка или женщина, которые не замужем, то примета сулит замужество. А вот если птица врезалась в окно машины, а не дома - следует быть особенно осторожным в дороге.

И всё же есть не очень приятные приметы - в том случае, когда птица бьется об окно и оставляет след крови - стоит ждать беды.

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Воробей сел на окно и чирикает - чего ожидать

Птичье пение - это всегда красиво, однако еще более красиво это звучит тогда, когда птицы необычайно близко к нам. Изредка случаются ситуации, когда воробей приземляется на окно и продолжает петь. В таком случае примета говорит о том, что в скором времени стоит ожидать гостей.

Воробей бьется в окно научное объяснение - о чем это говорит

Конечно, в противоречие приметам практически всегда может выступить научное объяснение. Случай с птицами, которые стучат в окно - не стал исключением. Как правило, птицы бьются в окно в вечернее время или период сумерек. Всё потому, что могут лететь на свет, ведь особенно осенью и зимой достаточно рано темнеет и тогда птицы хотят попасть туда, где светло.

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