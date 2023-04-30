Что жарить первым – морковь или лук: неожиданный ответ удивит даже опытных хозяек

Часто зажарка из моркови и лука получается не такой аппетитной как хотелось бы, поскольку после приготовления лук становится вялым и превращается в кашу.

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Что жарить первым – морковь или лук? / ua.depositphotos.com

Жареная морковь с луком добавляется во многие горячие блюда, ведь таким образом любимое мясо, суп или подливка приобретают неповторимый вкус и аромат. Однако довольно часто зажарка из моркови и лука получается не такой аппетитной как хотелось бы, поскольку после приготовления лук становится вялым и превращается в кашу. Оказывается, что нужно знать правильную последовательность обжарки этих двух ингредиентов, тогда зажарка получится просто непревзойденной. Главред отвечает на самый спорный вопрос, что жарить первым – морковь или лук.

Оказывается, что многие хозяйки допускали распространенную ошибку во время приготовления зажарки. На первый взгляд может показаться, что морковь тверже и ее целесообразнее было бы жарить первой. Однако опытные повара настаивают на том, что таким образом зажарка не получится вкусной и ароматной.

Все дело в том, что если первой жарить морковь, а потом к ней добавить лук, то золотой корочки у лука просто не стоит и ждать. Наоборот, лук будет тусклым и совсем неаппетитным. К тому же, во время обжарки морковь выделяет влагу, из-за чего лук не сможет добавить блюду карамельной нотки.

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Поэтому, ответ на вопрос, что жарить первым – лук или морковь, достаточно очевиден. Сначала всегда нужно жарить лук. И когда он приобретет золотистый цвет, к нему можно добавлять натертую морковь. Таким образом готовая зажарка получится очень вкусной и ароматной.

Также довольно часто многие хозяйки не могут решить, что жарить первым – лук или мясо. На первый взгляд может показаться, что логичнее было бы жарить мясо первым. Однако это роковая ошибка. Во время приготовления мясо выделяет очень много соков. Если вы добавите к нему лук, то он станет не жареным, а тушеным. В этой ситуации уместнее было бы пожарить лук отдельно, а затем добавить его к мясу. Таким образом вы не будете беспокоиться о луке, который может пережариться или наоборот стать тусклым и совсем неаппетитным.

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