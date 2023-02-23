Что запрещено делать с хлебом 25 февраля: строгие приметы

Что нельзя делать 25 февраля и все важные приметы и запреты дня. Приметы про хлеб, которые важно знать.

Что нельзя делать 25 февраля / pixabay

25 февраля церковь почитает память Митрополита Алексея. В народе этот день называли рыбным днем.

Хозяйки обязательно готовили пироги с рыбной начинкой.

С 25 февраля и в течение трех дней наши предки на утренний мороз выносили зерно, которое предназначалось для посева, потом его заносили в теплое место. Считалось, что после этого семена дают лучший урожай.

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Последние числа февраля символизировали конец зимы. Готовились сеять хлеб, который являлся основой рациона.

В этот день обязательным было испечь вкусный хлеб с добавлением различных семян. Хлеб на столе считался символом богатства дома и оберегом от зла.

Наши предки верили, что вместе с куском хлеба человек получает свою долю, участь или счастье. От обращения с ним зависят сила, здоровье и удача.

С хлебом связано много как хороших, так и плохих примет.

Что нельзя делать с хлебом

Нельзя доедать чужой хлеб. Можно забрать счастье и силу другого человека. Особенно это касалось матери и ребенка.

Нельзя оставлять кусок хлеба на столе, иначе не миновать финансовых проблем.

Нельзя печь хлеб в большие праздники и воскресенье, так как это большой грех.

Нельзя ломать хлеб руками, так как сам притянешь к себе проблемы.

Что нельзя делать 25 февраля

Нельзя 25 февраля начинать новые дела. Можно навлечь неприятности.

Нельзя 25 февраля надевать старые вещи. Верили, что они притягивают проблемы.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу, могут случиться неприятности.

Нельзя 25 февраля делать подарки.

Нельзя переходить дорогу похоронной процессии, иначе в дом придут болезни и горе.

Нельзя на ночь считать деньги, отдавать долги и смотреться в зеркало. Можно привлечь большие беды.

Приметы на 25 февраля

Если сильно холодно 25 февраля, то март будет теплый.

Если туман по земле стелется, то лето будет холодным и сырым.

Если мороз ударил, то весна будет ранней и теплой.

Если птицы клювы под крылья прячут, то быть стуже.

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