Что заменяет сливочное масло: как спасти выпечку, если дома не оказалось сливочного масла

У каждой хозяйки бывают моменты, когда обнаруживаешь, что дома нет сливочное масла, а процесс выпечки уже пошел. Чем заменить сливочное масло читайте далее.

Что заменяет сливочное масло / Фото pixaby

Сейчас сливочное масло – не самое дешевое удовольствие, к тому же многим свойственно забывать о его отсутствии в холодильнике, когда цель испечь блюдо уже поставлена. В таком случае сливочное масло можно заменить другими продуктами.

Что заменяет сливочное масло – вечные лайфхаки

Само по себе сливочное масло в готовке выполняет роль смягчения, поскольку оно богато животными жирами. Однако эту роль могут отыграть и другие жирные продукты. Например – растительные масла, это и подсолнечное, и оливковое, и арахисовое, а также – желтки, сметана, йогурт, сливки и в некоторых случаях сало.

Чем заменить сливочное масло в выпечке – решения на случай форс-мажоров

Если вам необходимо заменить сливочное масло по той причине, что его нет или у кого-то непереносимость лактозы – выход есть.

Приведем несколько примеров замены с пропорциями:

сливочное масло меняем на растительное – пропорция 2/3 (растительного меньше)

меняем на йогурт – 1/4 порции йогурта и 1/2 порции соевого масла

на овощное или фруктовое пюре в равной пропорции, однако все равно нужно добавлять с маслом

Можно ли заменить сливочное масло маргарином – отвечаем на самый популярный вопрос

Замена масла на маргарин является одной из самых простых и бюджетных. К сожалению, этот продукт не достаточно полезен и порой чувствуется во вкусе выпечки, но он отлично заменяет масло.

Этот способ хорош ценой и простой для запоминания пропорцией: маргарин добавляется в выпечку в пропорции 1 к 1.

Вам также может быть интересно: