УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что залить в пень, чтобы он сгнил: давно забытый, но очень хороший способ

Андрей Ганчук
25 мая 2023, 05:50
19
Если вы не знаете, чем разрушить пень, попробуйте использовать медный купорос, поваренную соль или же примените гербициды – такие, как Раундап.
пень
Что сыпать в пень для его удаления – купорос или поваренную соль, вы поймете на практике / instagram.com/gndubrovin

Удаление пенька на дачном или садовом участке нередко становится проблемой. В такой ситуации люди интересуются, как превратить пень в труху. Можно использовать препараты, химические средства или просто сжечь пенек. Химическое удаление пней позволяет уничтожить возбудителей болезни ствола и корней и ликвидирует всю древесину. Однако здесь стоит действовать осторожно, поскольку химия негативно влияет на почву.

Как сгноить пень

Используйте медный или железный купорос

Медный или железный купорос токсичны, они ликвидируют практически все бактерии, которые живут в древесине. Поэтому их применяют в ситуациях, когда нужно обеззаразить корни больных деревьев.

видео дня

Препараты вносят в пенек так же, как и селитру – в пеньке дрелью сверлятся отверстия диаметром 5-8 миллиметров и глубиной 5-10 сантиметров, после чего туда засыпается купорос.

Воздействие на корень начинается уже спустя несколько дней, полностью древесина отмирает через 1-2 года. В дальнейшем корни раскапываются, выкорчевываются или сжигаются.

Следует помнить, что такие реагенты не применяются рядом с участками, где идут металлические трубы, поскольку в таком случае усиливаются коррозионные процессы.

В 3-5 метрах от места обработки несколько лет будут плохо расти растения, поскольку химия крайне неблагоприятно влияет на жизнедеятельность микроорганизмов, которые участвуют в восстановлении почвы.

Если корни были сожжены, плодородие почвы вблизи этого места может испортиться на десятки лет. При выкорчевывании почва через несколько лет восстановится.

Поваренная соль для удаления пенька

Корни прекратят свое развитие всего за 1-2 месяца за счет прекращения жизнедеятельность живущих в них микроорганизмов. Соль вносится так же, как и медный и железный купорос.

Корни нужно хорошо выкорчевать, иначе соль сделает почву бесплодной.

Пень можно сжечь, если место, где он рос, планируется использовать для дороги или залитой бетоном площадки.

Как удалить пень раундапом

Огромный пень можно удалить при помощи гербицидов, среди них – Раудап или Торнадо.

Для этого нужно сначала спилить верхнюю часть пня на высоте, чтобы получился свежий срез. На поверхность заливается гербицид, после чего весь пень плотно укутывается полиэтиленовой пленкой.

Через год, уже следующей весной или летом, можно приступать у ликвидации корневищ, которые разложились.

Это, пожалуй, самый простой и эффективный метод удаления пня. Вам понадобится лишь купить гербицид и полиэтиленовую пленку.

огород интересные новости
Реклама

Главное за день

"России будет не до войны с Украиной": генерал СБУ сказал, когда посыплется фронт

"России будет не до войны с Украиной": генерал СБУ сказал, когда посыплется фронт

01:35 Украина
"Для чего такие циничные убийства?": Зеленский эмоционально обратился к иранцам

"Для чего такие циничные убийства?": Зеленский эмоционально обратился к иранцам

00:05 Украина
"Бахмут - "мясорубка" для россиян" - Белый дом

"Бахмут - "мясорубка" для россиян" - Белый дом

23:13 Политика
Все главные новости

Последние новости

05:50

Что залить в пень, чтобы он сгнил: давно забытый, но очень хороший способ

05:30

"РФ к этому не готова": русские добровольцы могли затянуть операцию - ЯгунВидео

05:00

Как определить свою миссию по дате рождения - нумерология числа судьбы

04:30

Свитан заявил, что на Крымском мосту скоро может быть "большой фейерверк"Видео

04:00

Какой сегодня праздник: что 25 мая отмечают христиане и у кого именины

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:25

Генерал рассказал, как будет режим Путина реагировать на рейд русских добровольцевВидео

03:20

Именно она напоминает вкус детства: та самая творожная запеканка из СССР - рецептВидео

02:52

Секрет опытных хозяек: зачем замачивают гречку перед варкой

02:20

Гороскоп на июнь 2023 для Рыб: служебный роман, финансовые проблемы и задержкиВидео

Реклама
01:35

"России будет не до войны с Украиной": генерал СБУ сказал, когда посыплется фронтВидео

01:08

Только люди с высоким IQ справятся: нужно за 4 секунды найти ошибку на изображении

00:05

"Для чего такие циничные убийства?": Зеленский эмоционально обратился к иранцамВидео

24 мая, среда
23:15

Лукашенко испугался "белгородского сценария" для РБ и помчался к Путину - СтупакВидео

23:13

"Бахмут - "мясорубка" для россиян" - Белый домВидео

23:11

Топ-10 фактов про Тину Тернер, которые доказывают, что она - настоящая королева

23:08

"Это будет сигнал, что российский террор проиграл": Зеленский о первых F-16 в УкраинеВидео

22:11

"Речь о небольшом времени": у Зеленского назвали сроки передачи F-16 Украине

22:00

Почему 26 мая нельзя оставлять волосы на расческе и плакать: приметы и запретыВидео

21:56

Умерла Тина Тернер: певицу убила опасная болезньВидео

21:35

Путин и Лукашенко еле сдержались: президент Казахстана удивил заявлением о Беларуси и РФВидео

Реклама
21:10

"Она сказала "Да": Маша Полякова показала фото с кольцом на безымянном пальце

21:03

"Приплыли": украинский дизайнер внезапно оказался под капельницей

20:41

Как назвать бутерброд на украинском: Авраменко назвал вкусное-превкусное словоВидео

19:50

Российские добровольцы могли дойти до Белгорода, но у них были другие цели - ЯгунВидео

19:45

"У нас два 300-х": в РДК рассказали подробности рейда в Белгородскую областьВидео

19:20

Сумасшедший экипаж пуляет ракеты в мирные города, ведя самолёт к катастрофемнение

19:17

Украина в плену дикого шторма: синоптики предупредили о шквалах и сильном градеВидео

18:58

Удача будет всегда: что нужно сделать утром 25 мая в ванной, чтобы год был денежным - приметыВидео

18:55

У добровольцев в РФ есть лишь 3-4 дня, чтобы добиться успеха – генерал СБУВидео

18:34

"Постоянно обстреливают": враг усиливает давление на флангах возле Бахмута - МалярВидео

18:23

"Люблю эту няшную ерунду": Малахова жестко подколола Камалию за выход в КаннахВидео

18:23

Путин, Шойгу и не только: в ГУР назвали список людей, которых Украина хочет ликвидироватьВидео

18:17

"Получил травму головы": в РФ разгоняют фейк о "ранении" ЗалужногоВидео

18:16

5 способов использовать лавровый лист, о которых вы не догадывались

17:55

Эрдоган откровенно объяснил, почему не вводит санкции против России и ПутинаВидео

17:43

Любовный гороскоп на июнь: Тельцам – новая встреча, Близнецам - разочарованиеВидео

17:18

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на картинке животных и птицу за 15 секунд

17:15

Шойгу опозорился заявлением о событиях в Белгородской областиВидео

17:15

Кошелек будет не закрываться: 4 знака зодиака летом будут купаться в деньгахВидео

17:09

Пугачева скорбит о муже Дианы Гурцкой, но в Москву больше ни ногой - росСМИВидео

Реклама
16:49

Россияне очень удивились: вот как выглядит брат Киркорова, которого он скрываетВидео

16:41

Какой напиток подходит к клубнике: как ощутить удивительную сладость от ягодыВидео

16:21

У Зеленского четко высмеяли Путина, который разглядывал карту без УкраиныВидео

16:16

Как отделить селедку от костей одним движением: безумный фокусВидео

16:03

Польша хочет поддержать войска, которые пойдут против Лукашенко - генерал СкшипчакВидео

15:52

У 75-летней женщины обнаружили редчайшую генетическую мутацию: чем она особенна

15:48

"Без двадцяти чотири" – неправильно": языковед объяснил, как указать время без русизмовВидео

15:39

"Ходим побираемся, позорище": россияне в истерике из-за запрета Камеруна играть матч с РФВидео

15:05

Погиб под Бахмутом: оккупанты убили известного украинского боксера

15:00

"Филипп-скромняжка": Киркоров публично высказался про своего партнераВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМода 2023Окрашивание волосМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять