Что залить в пень, чтобы он сгнил: давно забытый, но очень хороший способ

Если вы не знаете, чем разрушить пень, попробуйте использовать медный купорос, поваренную соль или же примените гербициды – такие, как Раундап.

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Что сыпать в пень для его удаления – купорос или поваренную соль, вы поймете на практике / instagram.com/gndubrovin

Удаление пенька на дачном или садовом участке нередко становится проблемой. В такой ситуации люди интересуются, как превратить пень в труху. Можно использовать препараты, химические средства или просто сжечь пенек. Химическое удаление пней позволяет уничтожить возбудителей болезни ствола и корней и ликвидирует всю древесину. Однако здесь стоит действовать осторожно, поскольку химия негативно влияет на почву.

Как сгноить пень

Используйте медный или железный купорос

Медный или железный купорос токсичны, они ликвидируют практически все бактерии, которые живут в древесине. Поэтому их применяют в ситуациях, когда нужно обеззаразить корни больных деревьев.

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Препараты вносят в пенек так же, как и селитру – в пеньке дрелью сверлятся отверстия диаметром 5-8 миллиметров и глубиной 5-10 сантиметров, после чего туда засыпается купорос.

Воздействие на корень начинается уже спустя несколько дней, полностью древесина отмирает через 1-2 года. В дальнейшем корни раскапываются, выкорчевываются или сжигаются.

Следует помнить, что такие реагенты не применяются рядом с участками, где идут металлические трубы, поскольку в таком случае усиливаются коррозионные процессы.

В 3-5 метрах от места обработки несколько лет будут плохо расти растения, поскольку химия крайне неблагоприятно влияет на жизнедеятельность микроорганизмов, которые участвуют в восстановлении почвы.

Если корни были сожжены, плодородие почвы вблизи этого места может испортиться на десятки лет. При выкорчевывании почва через несколько лет восстановится.

Поваренная соль для удаления пенька

Корни прекратят свое развитие всего за 1-2 месяца за счет прекращения жизнедеятельность живущих в них микроорганизмов. Соль вносится так же, как и медный и железный купорос.

Корни нужно хорошо выкорчевать, иначе соль сделает почву бесплодной.

Пень можно сжечь, если место, где он рос, планируется использовать для дороги или залитой бетоном площадки.

Как удалить пень раундапом

Огромный пень можно удалить при помощи гербицидов, среди них – Раудап или Торнадо.

Для этого нужно сначала спилить верхнюю часть пня на высоте, чтобы получился свежий срез. На поверхность заливается гербицид, после чего весь пень плотно укутывается полиэтиленовой пленкой.

Через год, уже следующей весной или летом, можно приступать у ликвидации корневищ, которые разложились.

Это, пожалуй, самый простой и эффективный метод удаления пня. Вам понадобится лишь купить гербицид и полиэтиленовую пленку.