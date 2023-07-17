Что за круглые дырки в асфальте: зачем работники "портят" новую дорогу

Мы уже привыкли к ямам и выбоинам на старых дорогах, но зачем дырки в новом асфальте?

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Зачем делают отверстия в новом асфальте / Коллаж Главред, фото: соцсети

Скорее всего, вы хоть раз видели небольшие круглые отверстия в асфальте, которые остаются после укладки дорожного покрытия. Сперва можно подумать, что это обычные дырки, но они имеют такие идеальные формы, что сразу возникают сомнения. Но зачем в асфальте делают круглые отверстия?

Как называется дыра в асфальте?

Называются эти столбики керны, а инструмент по их вырубке и извлечению – керноотборником. Оказывается, дырки можно встретить на асфальте, который только что уложили или отремонтировали. Не все знают, но они предназначены для того, чтобы просмотреть и оценить качество произведенной работы.

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Зачем это делают?

Дело в том, что во многих странах действуют стандарты, согласно которым, толщина дорожного покрытия должна достигать определенного значения. И Украина не исключение.

Поскольку проверить это на глаз нельзя никак, то специалисты придумали прибор, при помощи которого вынимается кусочек дорожного полотна.

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