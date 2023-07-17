Что за круглые дырки в асфальте: зачем работники "портят" новую дорогу

Скорее всего, вы хоть раз видели небольшие круглые отверстия в асфальте, которые остаются после укладки дорожного покрытия. Сперва можно подумать, что это обычные дырки, но они имеют такие идеальные формы, что сразу возникают сомнения. Но зачем в асфальте делают круглые отверстия?
Как называется дыра в асфальте?
Называются эти столбики керны, а инструмент по их вырубке и извлечению – керноотборником. Оказывается, дырки можно встретить на асфальте, который только что уложили или отремонтировали. Не все знают, но они предназначены для того, чтобы просмотреть и оценить качество произведенной работы.
Зачем это делают?
Дело в том, что во многих странах действуют стандарты, согласно которым, толщина дорожного покрытия должна достигать определенного значения. И Украина не исключение.
Поскольку проверить это на глаз нельзя никак, то специалисты придумали прибор, при помощи которого вынимается кусочек дорожного полотна.
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