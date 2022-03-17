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Что взять з собой брать в бомбоубежище: врач-терапевт назвала список лекарств

17 марта 2022, 09:31

Такой запас должен быть собран на неделю.

Лекарства
Лекарства / УНИАН

Медикаменты важно не просто хранить их дома, но и брать с собой в убежище во время угрозы обстрелов.

Терапевт Надежда Жарикова рассказала, что положить с собой в сумку или косметичку.

"Кроме теплых вещей и продуктов в убежище необходимо взять с собой аптечку для срочных потребностей", - написала врач в Instagram, отметив, что эти препараты смогут помочь как владельцу аптечки, так и окружающим.

Что должно быть в аптечке для убежища:

  • Жаропонижающий и обезболивающий препарат (взрослым - парацетамол 1000 мг или ибупрофен 400 мг; детям парацетамол 15 мг/кг веса или ибупрофен 10 мг/кг веса).
  • Препарат от аллергии (лоратадин, дезлоратадин, цетризин).
  • Сорбент (уголь, сорбекс, атоксил).
  • Средство от высокого артериального давления (каптоприл или аналоги под язык).
  • Сосудосужающие капли в нос и солевой раствор.
  • Гормональная мазь (гидрокортизоновая, с клобетазолом).
  • Пакетики солевых растворов (Оралит, Регидрон, Хумана).
  • Антисептик для рук со спиртом.
  • Раствор для промывания ран (хлоргексидин, октенисепт).
  • Медицинские материалы (маски, пластыри, бинты, турникет, перчатки, ножницы, термоодеяло).
  • Вода для запивания лекарств или приготовления растворов.
  • Клапан для сердечно-легочной реанимации.
  • Термометр.
  • Тонометр.

Также врач отметила, что если у вас или членов вашей семьи есть хронические заболевания, которые требуют регулярного приема лекарств, их нужно всегда иметь под рукой. Это касается специфических препаратов от давления, ингаляторов, гормональных препаратов, от сахарного диабета, от эпилепсии и т.д. Такой запас должен быть собран на неделю.

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