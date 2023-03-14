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Что визуально увеличивает рост: простые способы казаться выше

14 марта 2023, 12:45
Невысокий рост - комплекс многих людей. Однако, это вовсе не беда.
Что визуально увеличивает рост
Что визуально увеличивает рост / коллаж фото pexels.com

В современном мире стилисты придумали уже сотни вариантов визуального увеличения роста. Некоторые из них нужно просто запомнить и использовать в обычной жизни.

Что визуально увеличивает рост - самые простые способы

Первым и самым простым способом казаться выше являются каблуки. На каблуках есть обувь для всех сезонов года и это один из самых доступных способов казаться выше своего роста. Также можно постараться носить короткие юбки и шорты, чтобы ноги казались длиннее.

Помимо прочего не стоит носить одежду с принтом горизонтальной полоски, она не только укорачивает рост, но и визуально полнит.

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Для того, чтобы одежда удлиняла ваш рост, необходимо выбирать вещи с продольными видами кроя и вертикальными элементами. Также удлинить рост можно с помощью однотонных нарядов, а главное - обуви под цвет брюк.

Помимо прочего, обладателям невысокого роста может помочь одежда прямоугольного вытянутого кроя и силуэта. И одним из самых простых приемов являются прямые брюки на высокой талии в сочетании с укороченным жакетом или топом.

Что визуально укорачивает рост - то, что точно не подходит

В том случае, если вы обладаете невысоким ростом, вам точно противопоказаны крупные и яркие принты, все они забирают рост. Также не стоит носить юбки и платья по длине до середины икры. И главное - не нужно носить юбки, платья и блузы с воланами и крупными элементами, они добавляют широты и укорачивают рост.

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