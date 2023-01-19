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Что вам понравилось больше всего: простой тест по картинке откроет тайну вашей души

19 января 2023, 17:34
Некоторые психологи убеждены, что именно благодаря определенным образам и цветам можно узнать о переживаниях и сильных сторонах человека.
тест по картинке
Тест по картинке - чего не хватает для счастья / blogspot.com

У каждого человека в жизни появляется момент, когда все идет наперекосяк. Многие называют это "черной полосой". В такие моменты у многих могут опуститься руки и даже может потеряться желание двигаться дальше, преодолевать препятствия или вовсе радоваться жизни.

В такой момент главное вовремя взять себя в руки и понять, что именно вам нужно для того, чтобы вновь найти силы, и что будет наполнять вас энергией. Не каждому под силу услышать свой внутренний голос и понять, чего же действительно хочет душа.

Тут на помощь может прийти очень простой тест, который сможет раскрыть, что скрывает ваше подсознание. Считается, что восприятие человеком того или иного цвета, образов может охарактеризовать и определить сильные и слабые стороны человека.

Вам необходимо просто рассмотреть изображенные деревья и выбрать тот, который вам понравился больше всего. После этого можете прочитать результат.

1 дерево

Если вам понравилось именно это дерево, то о вас можно сказать как об идеалисте. Вы не можете закрывать глаза на неоправданную жестокость и несправедливость, ваша реакция может быть даже очень острой. Вы тот, кто хочет изменить мир и сделать его идеальным. Но в этой гонке вы забываете о себе. Вам стоит уделять больше времени собственным желаниям, заботе о себе и отдыху. Лишь после того, как вы почувствуете, что наполнены внутри, вы сможете действовать и менять мир к лучшему.

2 дерево

Вы обладаете истинным талантом дипломата. Вы просто не переносите конфликты, а тем более войны. Вы убеждены, что добиться желаемого можно мирным путем. Однако то, что вы очень добрый и открытый человек, многими может восприняться со странной стороны. Те, кто вас не знаю по-настоящему, могут подумать, что вы очень слабый, хрупкий и ранимый человек. Однако это совсем не так.

3 дерево

Вы тот человек, который никогда не будет сидеть на месте. У вас невероятно острый ум, который постоянно подбрасывает удивительные идеи. Это дает вам возможность решать сразу даже несколько сложных задач. Однако иногда вы превращаетесь в "лошадь", на которую взвалили все, что было. Найдите баланс и не осложняйте себе жизнь лишними задачами. Вы только будете выматывать себя подобным и просто со временем почувствуете выгорание.

4 дерево

Если вам пришлось по душе это дерево, то значит, что вы очень трудолюбивый и решительный человек. Вы невероятный лидер, за которым без страха идут люди. Но это трудолюбие может погубить ваш внутренний мир и ваши чувства. Неся домой рабочие задачи, вспомните о том, что время должно быть и для себя, и для семьи. Не зря разделяется работа и дом.

5 дерево

Вы человек, который любит мечтать. Благодаря этим мечтам вы четко можете представить для себя идеальную и счастливую жизнь. Вы знаете, чего вы хотите. Однако есть одна проблема, которая мешает вам достигать желаемого – страх. Вы боитесь, что все может оказаться сложнее, чем вы себе представляете, и боитесь рискнуть сделать шаг к желаемому. Помните, страх никогда не поможет вам добиться успеха.

6 дерево

Вы невероятно чуткий и добрый человек, который сопереживает окружающим. Вы не можете жить без творчества и обожаете с головой окунаться в новые проекты. Это приносит замечательный результат. Однако ваша доброта вам мешает, ведь вы через себя пропускаете даже чужие проблемы. Вам стоит научиться быть немного тверже, чтобы не истощать себя. Иначе у вас просто не будет сил на то, чтобы воплощать в реальность задуманное. Научитесь не считать своими чужие проблемы.

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