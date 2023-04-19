Что удешевляет интерьер: 7 предметов, которые портят атмосферу

Для того, чтобы интерьер выглядел дорого, необязательно наполнять его дорогими предметами. Достаточно избавиться от того, что его удешевляет. Об этом сегодня и поговорим.
Что удешевляет интерьер - предметы, от которых лучше избавиться
Как бы не было удивительно, но зачастую интерьер делают дешевым на вид неправильный текстиль, принты и множество слишком ярких оттенков.
Значение и свою лепту вносит всё - от пледов до штор. Для того, чтобы случайно не испортить и не удешевить интерьер в своем доме, стоит придерживаться простых правил - всегда лучше однотонное, чем в принтах. Также не стоит сочетать множество разных цветов и принтов, текстур. И, конечно, рисунки на текстиле и ненатуральные ткани - давно неактуальны.
Что портит дизайн интерьера - необходимо запомнить
Испортить дизайн интерьера могут вещи, о которых вы совершенно не думаете, а свою работу они уже выполняют. Среди предметов, которые создают визуальный шум и портят интерьер, оказались, в первую очередь - электрощиты, удлинители, провода и множество техники на видном месте. Сразу за этим в списке оказались искусственные цветы и старые шторы.
Также влияют на атмосферу и ощущение красоты лишние предметы, такие как сушилка для одежды, спортивный инвентарь и защитные покрывала на мебели.
Что сделать чтобы интерьер выглядел дороже - действенные лайфхаки
Сделать интерьер сдержанным и дорогим на вид можно достаточно просто. Для этого необходимо запомнить несколько важных правил.
В первую очередь старайтесь избегать большого количества золотых элементов в интерьере, гораздо лучше добавить что-то уникальное - мебель, настольные лампы, разные источники света. Не стоит пренебрегать природными материалами - они дают простоту и минимализм, необходимый для "дороговизны". В цветах и оттенках лучше отдать предпочтение темным тонам или сложным, непривычным цветам. И главное правило - нельзя экономить на текстиле. Ткани в вашем доме - залог внешнего вида интерьера.
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