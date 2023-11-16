Что у человека растет всю жизнь: об этом мало кто догадывается

В теле человека есть два органа, которые меняются в размерах на протяжении всей жизни.

https://news.glavred.info/chto-u-cheloveka-rastet-vsyu-zhizn-ob-etom-malo-kto-dogadyvaetsya-10517491.html Ссылка скопирована

Что у человека растет всю жизнь/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Тело человека – это удивительная система, на изучение которой ученые потратили и продолжают тратить очень много времени. Во время изучения этой системы выяснилось немало таких фактов, которые могут удивить всех. Например, вы догадывались, какая часть тела никогда не перестает расти? На самом деле у людей есть два таких органа, которые не прекращают своего роста на протяжении всей жизни.

У большинства людей рост тела прекращается в возрасте около 20 лет. К тому времени скелет уже достигает своего окончательного размера, срастаются ростовые пластины между костями. После этого кости уже не увеличиваются в размерах. Но это касается только костей. А вот хрящи, кожа и мышцы могут и дальше менять свой внешний вид.

Так какие же два органа у человека продолжают "расти"? Да, "расти" именно в кавычках, потому что так можно сказать в переносном смысле. Речь идет о носе и ушах. В течение жизни человека они действительно меняются в размерах. Но не потому, что растут, а потому, что со временем соединительная ткань в коже и хрящах ослабляется, изнашивается и начинает понемногу меняться.

видео дня

Эти части тела состоят из хряща. Хрящ тверже кожи, но мягче костей. С течением времени эта ткань нашего организма изнашивается, и, как следствие, ей становится труднее удерживать на себе кожу. Также кожа и сама меняется со временем. Поэтому на протяжении жизни человека нос и уши становятся визуально больше.

И то, насколько на протяжении жизни изменятся нос и уши, является индивидуальным процессом для каждого человека. Так, кто-то более склонен к обвисанию кожи и визуальному увеличению носа и ушей, а кто-то – менее склонен. Стоит также отметить, что в некоторых случаях мочки ушей могут со временем обвисать сильнее, если человек на протяжении многих лет носил тяжелые серьги.

Интересно, что в организме человека есть один орган, который не меняется в размерах с рождения. Речь идет об глазных яблоках.

Ранее мы рассказывали, почему пальмовое масло так вредно. Есть две главные причины того, почему стоит избегать продуктов, в составе которых присутствует пальмовое масло.

Также ранее Главред объяснил, в чем разница между оливками и маслинами. На самом деле маслины и оливки – плоды одного и того же дерева. Но они так не похожи между собой лишь из-за одной особенности.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.