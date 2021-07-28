Что такое волатильность и как она поможет увеличить доход

Что такое волатильность / mamonov.kiev.ua

Инвестиции в фондовый рынок на данный момент один из наиболее популярных способов пассивного заработка. Трейдеры рассчитывают надежность вложений с помощью специальных расчетов. Одним из показателей степени риска на рынке является волатильность.

С английского этот термин означает изменчивость. Специалисты используют его для обозначения отклонения цены актива от среднего значения на протяжении какого-либо времени.

Можно сказать, что разница между максимальным и минимальным показателем цены актива в определенные временные рамки - и есть волатильность.

Если совсем упростить, то волатильность – это изменчивость цены.

Волатильность бывает

Историческая – изменения цен активов в прошлом.

Ожидаемая – ею пользуются, чтобы предположить изменение цен в будущем.

Высокая – разброс цен активов более 10%

Низкая – цены активов изменяются не более чем на 1-2%.

Читайте такжеВласть и бизнес должны вести диалог, иначе страна останется без инвестиций – эксперт

Реклама

Показатель волатильности исчисляется в процентах. Реже – абсолютной величиной (гривны, доллары).

Примеры волатильности

Низкая: потребитель ежедневно покупает молоко за одну цену в течение полугода. Потом он замечает, что цена молока возросла на 2% за шесть месяцев. Это повышение цены не бьет по карману и потребитель продолжает покупать молоко по новой цене.

Высокая: курильщики ежедневно покупают пачку сигарет. Повышение цены за два месяца составило 5%, а за шесть - 15%. Это ощутимо сказывается на бюджете и люди задумываются, как распрощаться с вредной привычкой.

Причинами высокой волатильности могут стать заявления политиков, стихийные бедствия, изменение кредитной политики банков, геополитические конфликты.

Рост волатильности на руку трейдерам – купить дешевле, продать дороже. Однако важно угадать направление рынка, который может принести прибыль.

Волатильность валюты

Волатильность валюты показывает степень стабильности колебания курса. Резкие скачки курса – более 10% за неделю - высокая волатильность.

На волатильность валюты влияют структура экономики страны, внешние обстоятельства, соотношение спроса и предложения (ликвидность).

Волатильность простыми словами