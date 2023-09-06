Что такое трипофобия простыми словами и как можно заболеть

Что такое трипофобия у человека? Трипофобия — это отвращение или неприятие таких объектов и предметов, как соты и губки, которые имеют повторяющиеся узоры или скопления маленьких отверстий. Людям с трипофобией не нравится рисунок отверстий. Они не обязательно боятся дыр.
Что является триггером трипофобии?
Чем ближе человек находится к предмету, тем вероятнее, что у него возникнет негативная реакция на дырявый предмет или изображение. Триггерами трипофобии могут быть:
- Хлеб и бублики с семечками
- Сыр с дырками
- Фрукты с мелкими семенами, такие как клубника, малина, папайя и киви
- Соты, подсолнухи и стручки семян лотоса
- Насекомые и пчелы
- Кожа змей, ящериц, лягушек и других рептилий
- Подошвы обуви
- Губки
Насколько распространена трипофобия?
Некоторые исследования показывают, что до 17% детей и взрослых (примерно каждый шестой человек) страдают той или иной степенью трипофобии. Это довольно новое заболевание, впервые названное в 2005 году.
О трипофобии стало известно большему количеству людей после того, как в новостях сообщалось, что люди негативно реагируют на скопления крошечных объективов камер на некоторых смартфонах. Кроме того, в телешоу "Американская история ужасов: Культ" фигурировал персонаж, страдающий трипофобией. Шоу включало в себя триггерные изображения, которые оттолкнули некоторых зрителей и повысили осведомленность о фобии.
Что вызывает трипофобию?
Эксперты не знают, почему у некоторых людей развивается трипофобия. Одна из теорий состоит в том, что мозг ассоциирует скопления дыр с опасностью. Например, вы можете связать узор из маленьких отверстий с кожей ядовитой змеи или глазами тарантула. Или дырочки могут напоминать вам о кожных заболеваниях или кожных высыпаниях.
Другая теория заключается в том, что ваш мозг использует больше энергии и кислорода для обработки "дырявых" шаблонов, вызывающих чувство стресса. Это также может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).
Как можно заболеть трипофобией?
Трипофобией страдают больше женщин, чем мужчин. Вы можете быть более склонны к трипофобии, если у вас есть:
- Беспокойство
- Депрессия
- Обсессивно-компульсивное расстройство
Как узнать, есть ли у тебя трипофобия?
Трипофобия может вызывать:
- Озноб
- Удушье или сухость во рту
- Учащенное дыхание и пульс
- Сильное чувство отвращения или ужаса
- Бледная кожа
- Обильное потоотделение (гипергидроз)
- Тошнота
- Дрожь
Каковы осложнения трипофобии?
В экстремальных ситуациях трипофобия может повлиять на вашу способность работать, ходить в школу или общаться. Вы можете испытать:
- Депрессию
- Повышенные стресс и раздражительность
- Бессонница или проблемы со сном
- Панические атаки
По информации Cleveland Clinic
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