Что такое трипофобия простыми словами и как можно заболеть

Все больше людей страдают от данного заболевания, которое имеет свои симптомы.

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Трипофобия все больше и больше набирает популярности, Коллаж Главред, фото Pixabay

Что такое трипофобия у человека? Трипофобия — это отвращение или неприятие таких объектов и предметов, как соты и губки, которые имеют повторяющиеся узоры или скопления маленьких отверстий. Людям с трипофобией не нравится рисунок отверстий. Они не обязательно боятся дыр.

Что является триггером трипофобии?

Чем ближе человек находится к предмету, тем вероятнее, что у него возникнет негативная реакция на дырявый предмет или изображение. Триггерами трипофобии могут быть:

Хлеб и бублики с семечками

Сыр с дырками

Фрукты с мелкими семенами, такие как клубника, малина, папайя и киви

Соты, подсолнухи и стручки семян лотоса

Насекомые и пчелы

Кожа змей, ящериц, лягушек и других рептилий

Подошвы обуви

Губки

Насколько распространена трипофобия?

Некоторые исследования показывают, что до 17% детей и взрослых (примерно каждый шестой человек) страдают той или иной степенью трипофобии. Это довольно новое заболевание, впервые названное в 2005 году.

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О трипофобии стало известно большему количеству людей после того, как в новостях сообщалось, что люди негативно реагируют на скопления крошечных объективов камер на некоторых смартфонах. Кроме того, в телешоу "Американская история ужасов: Культ" фигурировал персонаж, страдающий трипофобией. Шоу включало в себя триггерные изображения, которые оттолкнули некоторых зрителей и повысили осведомленность о фобии.

Что вызывает трипофобию?

Эксперты не знают, почему у некоторых людей развивается трипофобия. Одна из теорий состоит в том, что мозг ассоциирует скопления дыр с опасностью. Например, вы можете связать узор из маленьких отверстий с кожей ядовитой змеи или глазами тарантула. Или дырочки могут напоминать вам о кожных заболеваниях или кожных высыпаниях.

Другая теория заключается в том, что ваш мозг использует больше энергии и кислорода для обработки "дырявых" шаблонов, вызывающих чувство стресса. Это также может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

Как можно заболеть трипофобией?

Трипофобией страдают больше женщин, чем мужчин. Вы можете быть более склонны к трипофобии, если у вас есть:

Беспокойство

Депрессия

Обсессивно-компульсивное расстройство

Как узнать, есть ли у тебя трипофобия?

Трипофобия может вызывать:

Озноб

Удушье или сухость во рту

Учащенное дыхание и пульс

Сильное чувство отвращения или ужаса

Бледная кожа

Обильное потоотделение (гипергидроз)

Тошнота

Дрожь

Каковы осложнения трипофобии?

В экстремальных ситуациях трипофобия может повлиять на вашу способность работать, ходить в школу или общаться. Вы можете испытать:

Депрессию

Повышенные стресс и раздражительность

Бессонница или проблемы со сном

Панические атаки

По информации Cleveland Clinic

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