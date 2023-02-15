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Что такое резерв в военное время: из кого он состоит и кто не подлежит мобилизации

15 февраля 2023, 05:20
Среди тех, кто входит в резерв украинской армии, все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья для военной службы.
Мобилизация, ВСУ
Каждый военнообязанный в Украине во время мобилизации должен знать, что значит быть в резерве / Коллаж УНИАН, 36-я ОМБП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного главнокомандующего было принято решение о создании резерва личного состава ВСУ. Инициатива объясняется потребностью обеспечить отдых военнослужащим, которые находятся на войне. Им нужно предоставить возможность для восстановления сил после боевых действий. Поэтому следует проводить ротацию войск. Что значит быть в резерве и кто такие резервисты простыми словами – читайте в нашем материале.

Кто такой военнообязанный резервист в Украине

Для того чтобы разобраться, кто такой резервист и какой резерв в Украине, нужно обратиться к законодательству. В постановлении Кабмина от 21 ноября 2014 г. № 607 (в документ с тех пор несколько раз были внесены изменения) установлены структура и понятие военного резерва.

Военный резерв – часть Вооруженных сил Украины, а также других военных формирований, которая состоит из военнообязанных граждан. На территории государства военнообязанными является все мужское население в возрасте от 18 до 60 лет. Все военнообязанные мужчины формируют мобилизационный резерв Украины. Большинство женщин могут быть военнообязанными по собственному выбору и желанию.

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В мирное время резервисты – это граждане, которые добровольно служат в военном резерве ВСУ или других формированиях. Речь идет о лицах, которые добровольно подписали контракт с командирами военных частей на прохождение службы в резерве. Они ездят на сборы, принимают участие в различных учениях и тренировках.

Резервистов определяют в запас Вооруженных сил в том случае, если они по состоянию здоровья пригодны к несению военной службы и не достигли возрастного предела пребывания в запасе. Резервисты, которые находятся на военном учете, по необходимости направляются на службу.

Кто входит в состав резерва

В Украине система военного резерва начала создаваться еще в 2006 году. Последующее развитие она получила с 2014 года. Армия стала укрепляться в связи с аннексией Крыма и оккупацией некоторых районов Донецкой и Луганской областей.

Сегодня в Украине существует несколько видов резерва:

  • Оперативный (I и II очереди)
  • Мобилизационный
  • Общественный

Оперативный резерв – база государства. Военных оперативного резерва подключают к дополнительному комплектованию воинских частей, соединений и подразделений.

Оперативный резерв I очереди

Когда говорят об оперативном резерве первой очереди, подразумевают бывших военных, участников Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил на Донбассе.

К оперативному резерву 1-й очереди относятся военнослужащие или срочники, которые подписали контракт на службу в резерве. Учитывая, что контракт подписан с командирами воинских частей, там же и проходит их дальнейшая служба в резерве. В военное время из резервистов комплектуют боевые подразделения. Резервистам на время сборов гарантируется сохранением места работы и зарплаты. После завершения учебных сборов им выплачивают дополнительные денежные средства.

В оперативный резерв первой очереди берут граждан не старше 40 лет. Минимальный срок, на который можно подписать контракт, 3 года.

Военнослужащие оперативного резерва первой очереди по звонку командира прибывают на место несения службы.

Оперативный резерв II очереди

В оперативный резерв второй очереди попадают все бывшие военнослужащие, лица, служившие срочную службу до 2014 года или участники АТО/ООС на Донбассе, которые не подписали контракт для прохождения военной службы в резерве.

Над формированием такого резерва работают Центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы). Резерв может быть привлечен исключительно в особый период.

Также нужно знать, что резерв второй очереди состоит из двух компонентов – резерва наращивания и территориального резерва.

В состав резерва наращивания включены резервисты и военнообязанные, которые должны задействоваться для комплектования органов военного управления, воинских частей, военных учебных заведений, а также учреждений и организаций, которые не входят в боевой состав ВС, которые формируются в особый период (речь идет о стратегических резервах) и других воинских формирований.

В территориальный резерв входят резервисты и военнообязанные, которые должны принимать участие в комплектовании воинских частей и подразделений территориальной обороны.

Кто попадает в мобилизационный резерв?

В мобилизационный резерв включены военнообязанные, которые предназначены для комплектования различных воинских частей, подразделений территориальной обороны (должности, при которых не определяется боеспособность). Воинские части ВСУ, учебные центры, военные ВУЗы и военные формирования могут пополняться гражданами из мобилизационного резерва после получения ими военно-учетной специальности.

Общественный резерв ВСУ

Общественный резерв формируют из граждан Украины призывного возраста, которые добровольно участвуют в обеспечении национальной безопасности и обороны государства, а также не имеют физических и возрастных ограничений для несения воинской службы. Таких лиц могут задействовать в комплектовании ВС и других военных подразделений и формирований в особый период.

Резерв и запас разница Украина

Военнослужащими оперативного резерва первой очереди являются резервисты и бывшие участники войны с Россией на Донбассе.

Второй очереди – все бывшие военнослужащие, служившие на срочной военной службе, а также участники войны с Россией на Донбассе (не подписавшие контракт на службу в резерве). По сути, они находятся в запасе до вызова на службу.

Призыв резервистов, который Зеленский объявил своим указом 22 февраля 2022 года, должен был включать вызов в войска независимо от очереди. Поэтому на практике разницы между запасом и резервом может не быть.

Кого не призывают из резерва

Лиц, которые, согласно выводам врачебной комиссии, признаны непригодными к несению военной службы по состоянию здоровья;

Граждан, которые достигли предельного возраста пребывания в резерве (если человеку больше 60 лет);

Лиц, которые менее 1 года назад проходили военную службу по призыву, были резервистами в особый период и отслужили установленный срок такой службы (в том случае, если до дня увольнения со службы прошло меньше года);

Мужчин, на содержании которых 3 и более детей до 18 лет и самостоятельно воспитывающих ребенка/детей в возрасте до 18 лет;

Граждан, которые воспитывают ребенка с инвалидностью I или II группы, или нарушениями функция организма III-IV степени, или с ограничениями жизнедеятельности II-III степени;

Усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

Граждан, которые воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I-II группы до достижения им 23 лет;

Граждан, которые заняты постоянным уходом за лицами, которые в этом нуждаются;

Народных депутатов Украины;

Соискателей профессионального высшего, высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов дневной или дуальной форм обучения;

Научных и научно-педагогические работников ВУЗов, ПТУ, научных учреждений с научным званием или научной степенью, педагогов школ, которые работают не менее чем на 0,75 ставки;

Лиц, чьи близкие родственники были военными или добровольцами и погибли/пропали без вести на службе в АТО/ООС на Донбассе.

ВСУ резервисты война России и Украины
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