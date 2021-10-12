Что такое нездоровый кишечник? Семь факторов, которые указывают на болезнь

Когда-то наша пищеварительная система считалась относительно "простой" / Pixabay

Невероятная сложность кишечника и его важность для нашего здоровья в целом - тема все более активных исследований в медицинском сообществе.

Многочисленные исследования за последние два десятилетия продемонстрировали связь между здоровьем кишечника и иммунной системой, настроением, психическим здоровьем, аутоиммунными заболеваниями, эндокринными расстройствами, кожными заболеваниями и раком, пишет Healthline.

Когда-то наша пищеварительная система считалась относительно "простой" системой организма, состоящей по существу из одной длинной трубки, через которую наша пища могла проходить, усваивать и затем выводить из организма.

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Термин "микробиом кишечника" относится конкретно к микроорганизмам, живущим в вашем кишечнике. В пищеварительном тракте человека содержится от 300 до 500 различных видов бактерий. Хотя некоторые микроорганизмы вредны для нашего здоровья, многие из них невероятно полезны и даже необходимы для здорового организма.

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Согласно доктору Э.М. Куигли в своем исследовании кишечных бактерий, опубликованном в Журнале гастроэнтерологии и гепатологии, наличие большого количества этих полезных бактерий в кишечнике может улучшить функцию вашей иммунной системы, улучшить симптомы депрессии, помочь в борьбе с ожирением и обеспечить множество других преимуществ.

7 признаков нездорового кишечника

Многие аспекты современной жизни, такие как высокий уровень стресса, недосыпание, употребление в пищу обработанных продуктов и продуктов с высоким содержанием сахара, а также прием антибиотиков, могут нанести вред нашему кишечному микробиому. Это, в свою очередь, может повлиять на другие аспекты нашего здоровья, такие как мозг, сердце, иммунная система, кожа, вес, уровень гормонов, способность усваивать питательные вещества и даже развитие рака.

Есть несколько причин, по которым нездоровый кишечник может проявиться. Вот семь самых распространенных признаков:

1. Расстройство желудка

Нарушения работы желудка, такие как газы, вздутие живота, запор, диарея и изжога, могут быть признаками нездорового кишечника. Сбалансированный кишечник будет иметь меньше проблем с переработкой пищи и устранением отходов.

2. Диета с высоким содержанием сахара

Диета с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов и добавленного сахара может уменьшить количество полезных бактерий в кишечнике. Этот дисбаланс может вызвать повышенную тягу к сахару, что может еще больше повредить кишечник. Высокое количество рафинированного сахара, особенно кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, связано с усилением воспаления в организме. Воспаление может быть предвестником ряда заболеваний и даже рака.

3. Непреднамеренные изменения веса

Набор или потеря веса без изменения диеты или привычек к упражнениям может быть признаком нездорового кишечника. Несбалансированный кишечник может ухудшить способность вашего организма усваивать питательные вещества, регулировать уровень сахара в крови и накапливать жир. Снижение веса может быть вызвано избыточным бактериальным ростом в тонком кишечнике (СИБР), тогда как увеличение веса может быть вызвано инсулинорезистентностью или позывом к перееданию из-за снижения всасывания питательных веществ.

4. Нарушения сна или постоянная утомляемость

Нездоровый кишечник может способствовать нарушениям сна, таким как бессонница или плохой сон, и, следовательно, привести к хронической усталости. Большая часть серотонина, гормона, влияющего на настроение и сон, вырабатывается в кишечнике. Таким образом, повреждение кишечника может ухудшить вашу способность хорошо спать. Некоторые нарушения сна также связаны с риском фибромиалгии.

5. Раздражение кожи

Кожные заболевания, такие как экзема, могут быть связаны с повреждением кишечника. Воспаление кишечника, вызванное неправильным питанием или пищевой аллергией, может вызвать повышенную "утечку" определенных белков в организм, что, в свою очередь, может вызвать раздражение кожи и вызвать такие состояния, как экзема.

6. Аутоиммунные состояния

Медицинские исследователи постоянно находят новые доказательства воздействия кишечника на иммунную систему. Считается, что нездоровый кишечник может усилить системное воспаление и нарушить нормальное функционирование иммунной системы. Это может привести к аутоиммунным заболеваниям, когда организм атакует себя, а не вредных захватчиков.

7. Пищевая непереносимость

Пищевая непереносимость является результатом трудностей с перевариванием определенных продуктов (это отличается от пищевой аллергии, которая вызвана реакцией иммунной системы на определенные продукты). Считается, что непереносимость пищевых продуктов может быть вызвана плохим качеством бактерий в кишечнике. Это может привести к затрудненному перевариванию продуктов-триггеров и неприятным симптомам, таким как вздутие живота, газы, диарея, боль в животе и тошнота. Есть некоторые свидетельства того, что пищевая аллергия также может быть связана со здоровьем кишечника.