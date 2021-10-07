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Что такое комфортный вес и как его достичь: объясняет врач-иммунолог

7 октября 2021, 00:15

Мария Полозова рассказала, что такое комфортный вес, как его определить и может ли соблюдение базовых правил повлиять на общее самочувствие.

похудение, диета
Что такое комфортный вес / Фото Pixabay

Иногда мы тратим слишком много усилий, чтобы избавиться от нескольких килограммов. Действительно ли эти кило лишние? И что означает выражение "комфортный вес"? Объясняет врач, иммунолог Мария Полозова.

Стресс, нарушение сна, беременность, неправильное питание, стресс из-за ковида, сидячая работа и низкая активность – список факторов, влияющих на изменение веса можно перечислять долго. У кого-то будет что-то одно. В других – целый комплекс.

В жизни бывают всевозможные ситуации, которые сопровождаются незначительными изменениями в весе. Потеря и набор 2 – 3 килограмма – это норма. Другое дело, когда вы набрали и достигли плато, без единого сдвига, а также, если продолжаете резко добирать вес.

Такое происходит у многих. И проблема не только в спорте или питании. Она комплексная и обычно является реакцией на несколько факторов.

Что такое комфортный вес

Комфортный вес – вес, при котором человек здоров и доволен собой. Для каждого из нас он разный. Как его узнать, если индекс массы тела – неидеальный показатель.

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Прежде всего придется с серьезностью и умом подойти к изменению образа жизни. Конечно же, ориентируясь на тот вес, который у вас был раньше (если у вас не было проблем со здоровьем и расстройств пищевого поведения).

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Комфортный вес не зависит от размеров тела / Фото 1zoom.ru

Какие факторы могут повлиять на набор веса и что с этим делать

С возрастом меняется метаболизм, соответственно – набирается вес. Вы можете весить так же, как в 18, можете добрать несколько кило (обе ситуации вполне нормальные), однако если цифры меняются резко – это сигнал о том, что пора изменить свои взгляды и образ жизни.

То, что работало в 20 не будет работать в 30. Чем старше мы становимся, тем больше усилий придется прикладывать. чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

Если вы не понимаете интуитивно своего баланса между поступлением и расходом энергии, понаблюдайте за калориями и уровнем физической нагрузки, а также за своим состоянием до и после тренировки.

Бодипозитив (социальное течение, основанное на идее позитивного отношения к телу и внешности) – это прекрасно. Но вот при низкой физической подготовке, низкой вариабельности сердечного ритма и сильной одышке, бодипозитив форматируется в работу над собой.

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Дефицит калорий – не гарант успеха. Подсчет "входных" калорий не должен сводиться к подсчету количества пищи. Нужно также учитывать количество энергии, которую человек усваивает. Количество калорий в пище обычно подсчитывается на основе стандартных таблиц, где каждому грамму углеводов соответствует 4 калории, каждому грамму жира – 9 калорий.

Ярлыки на пачках продуктов обозначают их пищевую ценность, как некую постоянную величину. Например, вы можете прочитать, что йогурт содержит 137 калорий, а кусок хлеба – 69. Однако существуют исследования, которые показывают, что все не так просто. Может быть, что йогурт содержит 137 калорий для человека с "нормальным" весом, но эта цифра увеличивается до 140, если у человека другой набор кишечных микробов. Да, кажется, что разница несущественна, но если это происходит на постоянной основе – со временем все отразится на весе.

Похудение
Важно совершенствовать самочувствие, а не отметки на весах / Фото lifehacker

Оказывается, что бактерии работают с вами, извлекая энергию из пищи. Это значит, что и количество калорий, которые вы усваиваете, определяется именно вашим микробным сообществом, а не стандартной таблицей. Поэтому только дефицита калорий недостаточно. Важно уделять внимание качеству пищи и тем факторам, которые влияют на состав микрофлоры. А он как раз зависит от пищи, которую мы потребляем.

Вопрос о "затратах калорий" тоже достаточно сложный. Нужно выяснить как организм распределяет энергию: откладывает ее впрок или сразу сжигает. Чтобы разобраться с этим, стоит попробовать разные виды нагрузок, отслеживать выносливость и увеличение мышц.

viber
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