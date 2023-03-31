Гурманов поразит невероятный вкус: что такое колбаса сальтисон и как приготовить

Сальтисон давно известен гурманам, как старинное блюдо славянских народов. Это колбасное изделие употребляют в холодном виде, как пикантную закуску.
Традиционный сальтисон можно приготовить и в домашних условиях, при этом понадобятся свиные субпродукты, а также некоторые добавляют мясо со свиной головы. При этом многие задают вопрос: сальтисон польза и вред.
Что входит в состав сальтисона
- свиные лёгкие;
- свиное сердце;
- свиные почки;
- свиное сало;
- свиной язык;
- чеснок;
- вода;
- лавровый лист;
- соль;
- чёрный перец горошком;
- душистый перец горошком.
Порядок действий:
- порубленные ингредиенты приправьте чесноком, перцем и другими специями;
- перемешайте и поместите в толстые свиные кишки/желудок (или в искусственную оболочку);
- поместите в печь для пропекания или сварите;
- после приготовления придавите гнётом;
- сальтисон подавать к столу охлажденным.
Сколько по времени варить сальтисон
Если вы выбрали вариант вареного сальтисона, дождитесь закипания воды, а после этого снизьте пламя до минимального. Сальтисон вариться не более трех часов. После приготовления достаньте из воды и дождитесь охлаждения продукта, после чего поместите его под пресс. Для окончательного формирования сальтисона оставьте его под прессом в холодильнике на 12-24 часа.
Что входит в состав зельца
Зельц (нем. Sülze) является традиционным германским колбасным блюдом, которое готовят из свиного мяса и субпродуктов. При приготовлении зельц варят, а затем прессуют в оболочке или в банке. Зельц часто называют немецкой разновидностью известного нам холодца.
Что в составе:
- свиное мясо;
- шпик;
- свиной язык;
- субпродукты;
- чеснок и пряности.
В чем разница между зельцем и сальтисоном
Несмотря на то, что сальтисон и зельц имеют много общего как в ингредиентах, так и в способе приготовления, между ними все же есть существенная разница.
Сальтисон — это необычное колбасное изделие, в состав которого входят свиные потроха (сердце, почки, язык, легкие, печень).
Зельц традиционно приготавливается из свиной головы (с добавлением шпика), а блюдо помещается в натуральную оболочку – свиной желудок.
Больше новостей:
- Как в пакете сварить сало: хитрая уловка для идеальной закуски
- Гурманы удивятся, веганы позавидуют: как и когда правильно есть сало
- Сочный бекон и хрустящая корочка: как вкусно пожарить сало с прослойкой