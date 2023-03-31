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Гурманов поразит невероятный вкус: что такое колбаса сальтисон и как приготовить

31 марта 2023, 01:30
Что входит в состав сальтисона - пошаговый рецепт приготовления.
сальтисон
Как варить зельц в домашних условиях / Dom-eda.com/ElenaLeonova

Сальтисон давно известен гурманам, как старинное блюдо славянских народов. Это колбасное изделие употребляют в холодном виде, как пикантную закуску.

Традиционный сальтисон можно приготовить и в домашних условиях, при этом понадобятся свиные субпродукты, а также некоторые добавляют мясо со свиной головы. При этом многие задают вопрос: сальтисон польза и вред.

Что входит в состав сальтисона

  • свиные лёгкие;
  • свиное сердце;
  • свиные почки;
  • свиное сало;
  • свиной язык;
  • чеснок;
  • вода;
  • лавровый лист;
  • соль;
  • чёрный перец горошком;
  • душистый перец горошком.

Порядок действий:

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  • порубленные ингредиенты приправьте чесноком, перцем и другими специями;
  • перемешайте и поместите в толстые свиные кишки/желудок (или в искусственную оболочку);
  • поместите в печь для пропекания или сварите;
  • после приготовления придавите гнётом;
  • сальтисон подавать к столу охлажденным.

Сколько по времени варить сальтисон

Если вы выбрали вариант вареного сальтисона, дождитесь закипания воды, а после этого снизьте пламя до минимального. Сальтисон вариться не более трех часов. После приготовления достаньте из воды и дождитесь охлаждения продукта, после чего поместите его под пресс. Для окончательного формирования сальтисона оставьте его под прессом в холодильнике на 12-24 часа.

Что входит в состав зельца

Зельц (нем. Sülze) является традиционным германским колбасным блюдом, которое готовят из свиного мяса и субпродуктов. При приготовлении зельц варят, а затем прессуют в оболочке или в банке. Зельц часто называют немецкой разновидностью известного нам холодца.

Что в составе:

  • свиное мясо;
  • шпик;
  • свиной язык;
  • субпродукты;
  • чеснок и пряности.

В чем разница между зельцем и сальтисоном

Несмотря на то, что сальтисон и зельц имеют много общего как в ингредиентах, так и в способе приготовления, между ними все же есть существенная разница.

Сальтисон — это необычное колбасное изделие, в состав которого входят свиные потроха (сердце, почки, язык, легкие, печень).

Зельц традиционно приготавливается из свиной головы (с добавлением шпика), а блюдо помещается в натуральную оболочку – свиной желудок.

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