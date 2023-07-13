Что такое кассетные боеприпасы и почему они запрещены (инфографика, видео)

12 июля стало известно, что США предоставили Украине кассетные боеприпасы. Мы расскажем, как работает этот вид оружия, из чего он состоит и чем опасен.
Как работает кассетный снаряд
Кассетный боеприпас, а это и ракеты, и бомбы, и снаряды имеют боевую часть, которая содержит в себе не одно взрывчатое вещество, а множество малокалиберных.
Во время обстрела такими боеприпасами, в воздухе взрывается элемент, из которого территория "покрывается" кассетными бомбами. Они распределяются по большой площади и поражают противника.
Чем опасны кассетные бомбы
Главная опасность таких боеприпасов заключается в площади поражения, которую они охватывают. Маленькие бомбы по некоторым данным могут охватывать территорию, сравнимую с несколькими футбольными полями. Суббоеприпасы могут помогать в уничтожении транспортных средств, техники и личного состава.
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Есть ли у россии кассетные боеприпасы
Как известно, несмотря на конвенцию по кассетным боеприпасам, подписанную многими странами, в ходе полнмасштабного вторжения в Украину страна-оккупант использовала разные кассетные боеприпасы, включая бомбы, ракеты и реактивные снаряды.
Кассетные боеприпасы - почему запрещены
Международный договор о кассетных боеприпасах запрещает использование, передачу и накопление этого вида оружия, поскольку оно опасно тем, что не все суббоеприпасы взрываются при падении на землю и могут нанести вред гражданскому населению страны.
Смотрите видео о том, как работают кассетные боеприпасы и почему они важны для Украины:
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