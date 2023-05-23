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Что такое "дармовис": Авраменко рассказал о колоритном слове, которое Украина едва не потеряла

Алина Дембицкая
23 мая 2023, 20:01 обновлено 23 мая, 20:01
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Языковед подчеркнул, что из-за советской политики сближения языков Украина могла потерять много колоритных слов.
Авраменко
Авраменко рассказал о колоритном украинском слове / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и лингвист Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как еще несколько десятилетий назад Украина могла потерять навсегда некоторые слова из своего языка, поскольку работала советская политика сближения языков.

"В эпоху сталинской политики сближение языков с украинского языка насколько могли искореняли все, что отличалось от русского языка. Например, переводной словарь русскому слову "кофе" давал украинский аналог "кофе". Хорошо, что хотя бы не "кохве". И лишь на последнем месте в словарной статье ютился органический для нашего языка вариант – "кава". И таких примеров сближения языков множество!", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, языковед рассказал о колоритном слове "дармовис". Известно ли вам значение этого слова? Проверьте свою интуицию, выбрав ответ.

видео дня

"Дармовис" – это:

  • Бездельник.
  • Подвеска.
  • Ерунда.
Что такое 'дармовис': Авраменко рассказал о колоритном слове, которое Украина едва не потеряла
Что такое "даромовис"? / скриншот

Как отметил Авраменко, это слово имеет сразу два значения. "Дармовисом" называют либо подвеску, либо бездействующего человека.

"В слове "дармовис" проявляется наша украинская ментальность. Вот как когда-то мыслили: если предмет не дает нам никакой пользы, то он "дарма висить" – "дармо вис". То есть это просто украшение", - рассказал языковед.

Что такое 'дармовис': Авраменко рассказал о колоритном слове, которое Украина едва не потеряла
Правильный ответ / скриншот

Также он отметил, что одним из соответствий "дармовиса" или подвески является заимствованное слово "брелок".

"Обратите внимание, в родительном падеже (чего?) – не "брелка", а "брелока". В этом слове "ок" не суффикс. Вот как в украинских словах: "садок" – "садка", "лісок" – "ліска", но "брелок" – "брелока". Буква "о" не выпадает. Запомните это", - пояснил языковед.

Что такое 'дармовис': Авраменко рассказал о колоритном слове, которое Украина едва не потеряла
Не "брелка", а "брелока" / скриншот

Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.

Также недавно Александр Авраменко дал конкретные советы, как искоренить суржик в речи и улучшить свой языковой запас. В новом видеоролике лингвист развенчал распространенные ошибки и предложил пройти тест, выбрав правильный ответ среди вариантов.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016).

Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказывает о том, как искоренить из своего языка "языковые сорняки":

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Александр Авраменко
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