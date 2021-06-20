Что старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать

Темные волосы старят женщину / Instagram

Женщины порой не жалеют денег на дорогостоящие косметические средства и процедуры по уходу за кожей лица, но в то же время очень часто попадают в простые ловушки красоты, в результате чего выглядят намного старше, чем есть на самом деле.

Запомните, сила женщины – в деталях. В них ее красота. Можно красиво нарядиться, и неправильно накрасить глаза – и все, образ провальный. Конечно, вы можете продолжать уверенно шагать вперед и ориентироваться на лестные комплименты подруг, которые вряд ли захотят вам сказать правду о том, как на самом деле вы выглядите.

Но будет гораздо лучше, если вы сами оцените себя и сверите свои сомнения с нашим списком самых распространенных ошибок в макияже и прическах, которые неистово старят.

Старость никуда от вас не убежит, поэтому, пока есть возможность, пытайтесь всячески сохранить молодость и следите за тем, как вы краситесь и что у вас на голове.

Что старит женщину

Тонкие брови

Одним природа с рождения дарит роскошные густые брови. Другие должны всю жизнь лелеять каждый волосок, чтобы брови выглядели гармонично и делали лицо более выразительным.

Читайте такжеБрови, которые молодят: этот простой фокус должны знать всеГлавное, не переусердствовать и не пустить ситуацию на самотек, ведь если у вас вместо бровей – тоненькая дуга, то так и знайте, что выглядите вы лет на 10 старше, чем есть на самом деле.

Монохромные волосы

Время от времени женщины поддаются соблазну и решают красить волосы дома самостоятельно. Эта затея обычно заканчивается тем, что волосы становятся полностью однотонными. Но ничто так не старит женщину, как монохромный цвет, особенно темный. Наоборот, блики и плавные переходы от одного цвета к другому освежают и визуально омолаживают образ.

Неудачная основа

Многие женщины банально не умеют выбирать оттенок основы под макияж, и к тому же потом не применяют ее должным образом. Нужно постараться выбрать тональный крем, который для вас не будет слишком светлым или слишком темным.

Читайте такжеСбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчинКроме того, если вы не умеете пользоваться кистью, то подарите себе хорошую косметическую губку, которую перед использованием следует увлажнить.

Холодный оттенок волос

Темные холодные цвета волос могут подчеркнуть серость в вашем оттенке кожи, в результате чего вы будете выглядеть усталыми и скучными. Если хотите визуально казаться моложе, попробуйте вместо этого теплые оттенки волос, с локонами, которые обрамляют лицо и делают ваше лицо более сияющим.

Отсутствие румянца

Самый простой способ добавить лицу свежести и визуально омолодить его - это легкие румяна. Но крайне важно научиться правильно их использовать, так как есть риск превратиться в клоуна. А когда вы отточите мастерство, то будете приятно удивленны, как молодо выглядите.

Что еще старит женщину:

Слишком прямые волосы.

Слишком много пудры.

Жирная подводка вокруг глаз.