УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что сначала жарить – лук или мясо: ответ на самый спорный вопрос ошеломит даже опытных хозяек

Алина Дембицкая
21 мая 2023, 15:55 обновлено 21 мая, 15:56
205
Главред рассказывает, когда добавлять лук при жарке мяса, чтобы вкус готового блюда привел всех в восторг.
мясо, лук
Что лучше сначала жарить – лук или мясо? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Обжаренное мясо с луком – это настоящее наслаждение, которое восхищает каждого из нас своим нежным вкусом и феерическим ароматом. К тому же, жареный лучок придает блюду карамельные нотки, в результате чего возникает настоящая симфония вкуса. Однако довольно часто у хозяек возникает вопрос, что обжаривать в первую очередь – мясо или лук. Это довольно спорный вопрос, ведь одни хозяйки считают, что лучше жарить лук первым, а другие убеждены, что самым первым нужно обжаривать мясо. Сегодня Главред расскажет, когда добавлять лук при жарке мяса, чтобы вкус готового блюда всех восхитил.

Можно ли сначала обжаривать лук, а потом мясо?

Если вы относитесь к тем хозяйкам, которые сначала обжаривают лук, а потом мясо, то, очевидно, вы сталкивались с очень распространенной проблемой – лук пережарился, а мясо до конца не приготовилось. К тому же, из-за подгоревшего лука мясо может горчить. Поэтому этот вариант обжарки мяса и лука точно отпадает, ведь блюдо получится испорченным и совсем не аппетитным.

Что будет, если сначала обжаривать мясо, а потом лук?

Другая категория хозяек сначала обжаривает мясо, а в конце приготовления добавляет лук. Этот вариант намного лучше первого, поскольку таким образом мясо точно прожарится и не будет сырым. Однако довольно часто лук не получается таким, как хотелось бы. После приготовления он не имеет приятного золотистого цвета. Кроме того, его вид желает иметь лучшего – кажется, что лук не жарился, а тушился. Конечно, мясо может получиться довольно вкусным, но, согласитесь, хотелось бы, чтобы и лук имел аппетитный вид.

видео дня

Как правильно жарить мясо с луком?

Чтобы лук и мясо были одинаково золотистыми и аппетитными, нужно воспользоваться простым трюком, который мало кто знает. Для этого нужно сначала нарезать лук и обжарить его на сковороде. После этого лук нужно пересыпать на тарелку. Далее в масло, оставшееся после лука, добавляют мясо и обжаривают его. Когда до конца приготовления мяса осталась буквально одна минута, в сковороду добавляют предварительно обжаренный лук. Таким образом жареное мясо с луком будет иметь бомбический вкус и невероятный аромат. Вы будете удивлены, ведь такое блюдо сметут со стола за считанные минуты!

Вас может заинтересовать:

мясо лук лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Украину ждет неделя пекла: синоптики рассказали, где будет "пекущее" солнце

Украину ждет неделя пекла: синоптики рассказали, где будет "пекущее" солнце

16:26 Синоптик
ВСУ приближаются к взятию в тактическое окружение Бахмута вместе с оккупантами - Сырский

ВСУ приближаются к взятию в тактическое окружение Бахмута вместе с оккупантами - Сырский

15:27 Украина
Мощный удар на юге: ВСУ "покрошили" три роты оккупантов и сожгли много техники РФ

Мощный удар на юге: ВСУ "покрошили" три роты оккупантов и сожгли много техники РФ

14:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:48

Плюс один Джонсонюк: Борис Джонсон станет отцом в восьмой раз

16:27

Популярная российская певица и судья украинских шоу прилично набрала вес

16:26

Украину ждет неделя пекла: синоптики рассказали, где будет "пекущее" солнцеВидео

15:55

Что сначала жарить – лук или мясо: ответ на самый спорный вопрос ошеломит даже опытных хозяек

15:38

Мама троих детей Катя Осадчая прокомментировала слухи про свою беременность

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:27

ВСУ приближаются к взятию в тактическое окружение Бахмута вместе с оккупантами - СырскийВидео

15:07

Умер прямо в самолете: в России моментально скончался муж российской певицы

14:59

Мощный удар на юге: ВСУ "покрошили" три роты оккупантов и сожгли много техники РФ

14:49

Трагедия в семье Аллы Мазур: на войне погиб близкий человек ведущей

Реклама
14:39

"Не важно, оккупирован или нет: ВСУ "перемололи" в Бахмуте почти 100 тысяч оккупантов - БайденВидео

14:37

"У них важная задача": Зеленский сделал новое заявление о БахмутеВидео

14:06

Только самые внимательные найдут веселую собаку за 5 секунд: загадка на скорость реакции

14:00

Почему 22 мая в доме не убирали пауков: приметы и 7 строгих запретов в большой праздникВидео

13:59

Мужчину поймали на контрабанде ножниц: спрятал он их в "особом месте" своего тела

13:52

В Бердянске мощные взрывы: штаб РФ взлетел на воздух, оккупанты считают потери

13:39

В июле Зеленский хочет провести саммит формулы мира

13:27

Никто никуда не убегал: в ВСУ рассказали, что происходит в Бахмуте сейчасВидео

13:24

Гороскоп на завтра 22 мая 2023: Весам - судьбоносное знакомство, Рыбам - лучший день в годуВидео

12:59

Тайный язык женской сумочки: как определить характер по аксессуару

12:53

Серебряные лисички Голливуда: топ-7 знаменитостей, которые не закрашивают седину

Реклама
12:29

ВСУ взяли Бахмут в "полуокружение": украинские военные продвигаются по флангам

12:27

Какой цвет модный для вашей спальни: 10 самых лучших и худших оттенков спальни для снаВидео

12:12

Как понять, что кошка болеет: 4 признака, что пора к ветеринару

11:52

ВСУ продвинулись под Бахмутом и захватили пленных: у оккупантов потери – украинский боец

11:40

Стало известно, сколько истребителей F-16 может получить Украина от союзниковВидео

11:22

Головоломка для самых внимательных: нужно найти четыре ошибки за 13 секунд

11:21

Встреча Зеленского и Байдена 21 мая: президент Украины раскрыл итоги переговоровФотоВидео

11:19

Загадка с подвохом: зачем советским дворникам укорачивали метлы

11:07

Patriot уничтожил российский Кинжал: Зеленский раскрыл подробности

10:45

От него оторваться невозможно: недорогой и очень вкусный торт без выпечки за 15 минут - рецептВидео

10:16

Когда "липучки" не помогают: как избавиться от мух в доме народными средствами

10:15

Вдова погибшего защитника Украины родила дочь: малышку назвали в честь отца

09:45

"Он в наших сердцах": Зеленский ответил на вопрос о ситуации в БахмутеВидео

09:18

Встреча Зеленского и Байдена на саммите G7: глава США объявил о пакете военной помощи на $375 млн

09:05

В боях за свободу Украины погиб воин и волонтер с Буковины

09:02

Рассада зачахнет: какие овощи нельзя сажать рядом с помидорами

09:01

Почему Швейцария отходит от нейтралитета в отношении войнымнение

08:45

В Минобороны назвали сроки передачи Украине истребителей F-16

08:29

Washington Post выяснило, кто убедил Байдена поддержать поставки истребителей F-16 УкраинеВидео

08:19

Никаких мучений: как сварить буряк за 7 минут

Реклама
07:45

Заявление Пригожина об уходе "вагнеровцев" из Бахмута может быть попыткой обмануть ВСУ - ISW

07:40

Российская армия обречена на поражение: астролог составил гороскоп министра обороны РФ ШойгуВидео

06:57

Охота на Patriot продолжаетсямнение

04:40

Лукашенко увиливает от прямой войны с Украиной: Маломуж объяснил, почему Путин это "терпит"Видео

03:40

Как отпугнуть комаров: эффективное средство своими руками за 5 минут

02:05

Журналист спрогнозировал, как "победобесие" может повлиять на войну России и УкраиныВидео

01:30

"После контрнаступления армии РФ будет хана": ВСУ идут вперед – замкомбата ДШБ

20 мая, суббота
23:45

Ситуация вокруг Бахмута кардинально изменилась, армия охватывает фланги врага – майор ВСУВидео

23:41

Приезд дочери Лаврова сорвал свадьбу ее родни в Грузии: подробности международного скандала

23:39

День принесет удачу: приметы на 21 мая и что нельзя делать на Иоанна БогословаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять