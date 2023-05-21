Что сначала жарить – лук или мясо: ответ на самый спорный вопрос ошеломит даже опытных хозяек

Главред рассказывает, когда добавлять лук при жарке мяса, чтобы вкус готового блюда привел всех в восторг.

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Что лучше сначала жарить – лук или мясо? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Обжаренное мясо с луком – это настоящее наслаждение, которое восхищает каждого из нас своим нежным вкусом и феерическим ароматом. К тому же, жареный лучок придает блюду карамельные нотки, в результате чего возникает настоящая симфония вкуса. Однако довольно часто у хозяек возникает вопрос, что обжаривать в первую очередь – мясо или лук. Это довольно спорный вопрос, ведь одни хозяйки считают, что лучше жарить лук первым, а другие убеждены, что самым первым нужно обжаривать мясо. Сегодня Главред расскажет, когда добавлять лук при жарке мяса, чтобы вкус готового блюда всех восхитил.

Можно ли сначала обжаривать лук, а потом мясо?

Если вы относитесь к тем хозяйкам, которые сначала обжаривают лук, а потом мясо, то, очевидно, вы сталкивались с очень распространенной проблемой – лук пережарился, а мясо до конца не приготовилось. К тому же, из-за подгоревшего лука мясо может горчить. Поэтому этот вариант обжарки мяса и лука точно отпадает, ведь блюдо получится испорченным и совсем не аппетитным.

Что будет, если сначала обжаривать мясо, а потом лук?

Другая категория хозяек сначала обжаривает мясо, а в конце приготовления добавляет лук. Этот вариант намного лучше первого, поскольку таким образом мясо точно прожарится и не будет сырым. Однако довольно часто лук не получается таким, как хотелось бы. После приготовления он не имеет приятного золотистого цвета. Кроме того, его вид желает иметь лучшего – кажется, что лук не жарился, а тушился. Конечно, мясо может получиться довольно вкусным, но, согласитесь, хотелось бы, чтобы и лук имел аппетитный вид.

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Как правильно жарить мясо с луком?

Чтобы лук и мясо были одинаково золотистыми и аппетитными, нужно воспользоваться простым трюком, который мало кто знает. Для этого нужно сначала нарезать лук и обжарить его на сковороде. После этого лук нужно пересыпать на тарелку. Далее в масло, оставшееся после лука, добавляют мясо и обжаривают его. Когда до конца приготовления мяса осталась буквально одна минута, в сковороду добавляют предварительно обжаренный лук. Таким образом жареное мясо с луком будет иметь бомбический вкус и невероятный аромат. Вы будете удивлены, ведь такое блюдо сметут со стола за считанные минуты!

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