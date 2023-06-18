Что сначала кладут в зеленый борщ – щавель или яйца: неожиданный ответ удивит наповал

У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления зеленого борща. Однако довольно часто может возникнуть вопрос: когда добавлять яйца в зеленый борщ.

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Когда добавлять яйца в зеленый борщ? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В украинской кухне борщ является одним из самых любимых блюд, ведь его неповторимый вкус и аромат никого не может оставить равнодушным. Украинский борщ имеет несколько вариаций, одна из которых – зеленый борщ. Это блюдо чаще всего готовят весной и летом, ведь, кроме картофеля, моркови, лука и яиц, в борщ добавляют много зелени и конечно же щавель. Именно щавель придает борщу непревзойденную свежесть, а также приятную кислинку. Кроме того, щавель очень полезен для организма, ведь содержит много витаминов и минералов.

У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления зеленого борща. Однако довольно часто может возникнуть вопрос: когда добавлять яйца в зеленый борщ. Взгляды кулинаров здесь разделились: кто-то сначала добавляет яйца, а потом щавель, а кто-то наоборот – сперва щавель, а потом яйца. Главред разбирался в сложном вопросе, что первым добавлять в борщ – щавель или яйца.

Перед добавлением в борщ, щавель обычно моют и мелко режут, а затем добавляют в бульон, чтобы он хорошо проварился и его вкус полностью раскрылся. Однако важно помнить, что щавель может перевариться, если добавить его в борщ очень рано. Поэтому стоит помнить простое правило – щавель должен вариться не более 3-4 минут. Тогда блюдо будет иметь неповторимый вкус и аромат.

Вареные яйца обычно добавляют в зеленый борщ после щавеля. Им не нужно дополнительно готовиться, ведь они уже были сварены заранее. Однако если вы готовите зеленый борщ с сырыми яйцами, то их лучше добавить перед щавелем.

Также у многих хозяек может возникнуть вопрос, какие яйца добавить в зеленый борщ: сырые или вареные. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Если вы любите борщ с тонкими яичными лентами, то можете добавить в блюдо сырые яйца. Как это сделать? Перемешайте яйца вилкой и постепенно вливайте в кипящий борщ, постоянно помешивая.

Стоит заметить, что некоторые хозяйки пользуются простым трюком: они добавляют в блюдо и сырые, и вареные яйца. Тогда зеленый борщ получается просто неповторимым.

Кроме того, опытные кулинары говорят, что зеленый борщ будет просто фантастическим, если в конце приготовления добавить в него немного сливочного масла. Затем борщ должен настояться в течение 15 минут. И только после этого можно наслаждаться неповторимым блюдом собственного приготовления.

Смотрите видео о том, как приготовить холодный зеленый борщ:

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