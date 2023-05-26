Что сначала кладут в плов и почему его нельзя солить в конце

Следуя этим советам, вы сможете приготовить восхитительный плов, который покорит сердца и желудки ваших гостей.

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Хитрости в приготовлении идеального плова / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Приготовление плова - это искусство, требующее определенных навыков и секретов. Чтобы каждая зернинка риса была пропитана ароматом и сочностью, необходимо придерживаться правильной последовательности приготовления.

Если вы хотите научиться варить великолепный плов, следуйте нашим рекомендациям.

Что сначала кладут в плов?

Начните с подготовки ингредиентов. Первым шагом является обжарка лука. Режьте лук тонкими полукольцами и обжарьте его в большой кастрюле на среднем огне до золотистого цвета. Обжаренный лук придаст плову неповторимый вкус и аромат.

Что дальше?

Добавьте в кастрюлю мясо (обычно баранина или говядина) и обжарьте его вместе с луком, чтобы оно приобрело красивый румяный оттенок. Затем аккуратно промойте рис в холодной воде, чтобы удалить излишек крахмала. После этого добавьте рис в кастрюлю и аккуратно разровняйте его, не перемешивая с мясом и луком.

Когда надо ложить приправу в плов?

Пора добавить приправы. В зависимости от предпочтений, вы можете использовать различные специи, такие как зира, кориандр, куркума, соль, черный перец и др. Ложите приправы на поверхность риса, не перемешивая, чтобы сохранить слоистую структуру плова.

Когда солить плов в начале или в конце?

Важный вопрос - когда солить плов? Чтобы рис хорошо впитал вкус, рекомендуется добавить соль непосредственно перед заливкой водой. Однако, будьте осторожны и не пересолите блюдо. Вы всегда сможете подправить вкус плова позже.

Нужно ли замачивать рис перед варкой плова?

Это один из часто задаваемых вопросов. Ответ зависит от вашего предпочтения. Если вы хотите, чтобы рис оставался рассыпчатым, рекомендуется замочить его на 20-30 минут перед варкой. Если же вы предпочитаете более нежный и склеивающийся рис, замачивание можно пропустить.

Сначала лук или мясо?

По традиции, обжарка начинается с лука, чтобы придать плову более насыщенный вкус и аромат. Затем добавляется мясо, чтобы приготовить его до готовности.

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