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Что смотреть на Новый год 2022: подборка фильмов для просмотра семьей и с друзьями

31 декабря 2021, 07:10

Смотреть фильмы на Новый год – это прекрасная традиция, которая помогает погрузиться в атмосферу праздника.

фильмы новый год
Новогодние фильмы можно посмотреть с друзьями или семьей / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 один из самых главных праздников для многих людей. Семейная атмосфера, встречи с друзьями и веселое настроение обеспечены. Хорошей традицией остается просмотр фильмов, которые передают настоящие праздничные эмоции. Новогодние кинофильмы любят смотреть и дети, представляя, как сказочные истории могут воплотиться в жизнь.

Мы собрали для вас подборку фильмов на Новый год Тигра, которые можно смотреть с друзьями и семьей.

101 далматинец

Американская картина 101 далматинец вышла в свет в далеком 1996 году и знакома многим с детства. Фильм является экранизацией популярного мультфильма от компании Уолт Дисней, но события происходят уже в более современном мире.

По сюжету, злобная богачка Круэлла Де Виль мечтает о подарке – новой шубке черно-белого окраса. И для этого она решает использовать шкуры 99 щенков далматинцев. Она нанимает двух преступников, которые должны похитить собак.

В это же время разработчик видеоигр Роджер полюбил прекрасную Аниту. Счастливы не только они. Пес жениха Понго и собака невесты Перита отмечают собачью свадьбу и уже в скором времени становятся родителями очаровательных щенков-далматинцев. Бандиты от Круэллы похищают собачек. Отец Понго вместе с Перитой решают отправиться на поиски своих пропавших детей, а все животные Лондона и округи им в этом помогают.

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Один дома

Популярная новогодняя кинолента была снята режиссером Крисом Коламбусом еще в 1990 году. Фильм стал легендарным, его посмотрели миллионы людей по всей планете. В новогоднем фильме много шуток, которые могут считаться жесткими, но прослеживаются и глубокие мысли.

Накануне Рождества большая семья из США планирует отправиться в путешествие – из Чикаго в Европу. Скорые сборы привели к тому, что родители забыли одного из детей дома. Мальчик Кевин, которому всего 8 лет, остался один на один в ситуации, когда в дом пробрались двое грабителей. Впрочем, позже они многократно пожалели о своих планах по краже.

Реальная любовь

Британская кинокартина сценариста Ричарда Кертиса вышла в свет в 2003 году. В центре сюжета несколько любовных историй. Действия в фильме начинаются за пару недель до рождества. Со случайными людьми происходят совершенно разные истории, которые неожиданное переплетаются в одну картину. Все герои верят в существование любви и в то, что она случится именно в Рождество.

Рождественская история

Премьера мультфильма Роберта Земекиса состоялась в 2009 году. Это экранизация повести Чарльза Диккенса Рождественская песнь в прозе. История о том, как старый скупердяй, который терпеть не может все доброе и светлое, смог измениться всего за одну ночь. Мультик будет интересно посмотреть и детям, и взрослым.

Полярный экспресс

Картина снята Робертом Земекисом по мотивам книги американского писателя Криса Ван Оллбурга. Премьера состоялась в 2004 году. По сюжету, 8-летний Крис уже почти перестал верить в чудеса, как вдруг у его дома останавливается волшебный поезд – тот самый полярный экспресс. Мальчик отправляется на Северный Полюс, где видит Санта-Клауса. Нескольких персонажей озвучивал актер Том Хэнкс, который исполнил и песни. Музыку сочинил композитор Алан Сильвестри. За лучший звук и лучшую песню фильм номинировали на Оскар.

Новогодний корпоратив

В филиал серьезной солидной IT-компании в Чикаго, которая готовилась к новогоднему корпоративу, накануне праздника с проверкой приезжает очаровательная Кэрол Ванстоун. Она уже успела стать исполнительным директором и решила наводить свои порядки. Кэрол – сестра Клея Ванстоуна, который и руководит чикагским филиалом фирмы. У брата и сестры с детства непростые отношения.

Бизнес-леди изучила документ и объявила всем об убыточности компании. Она решает отменить новогодний корпоратив, чтобы не тратить лишних денег. Руководитель филиала Клей и его друг Джош (технический директор компании) оказываются в непростой ситуации. Они получили лишь два дня для решения вопроса.

Герои отправляются на встречу с финансовым гигантом Уолтером Дэвисом, чтобы заключить выгодную сделку. Но вот незадача – их визит стал неудачным. Друзья понимают, что терять им больше нечего, и приглашают Дэвиса на новогодний корпоратив, который все-таки решили провести наперекор запрету Кэрол. Фильм не для просмотра с детьми.

Круиз по Джунглям

Приключенческий боевик режиссера Жауме Кольет-Серра вышел на экраны в 2021 году. Одноименный аттракцион из Диснейленда, на котором можно отправиться в путешествие по Амазонке, стал основой для картины. Фильм получился ярким, с приключениями и трюками. Герои будут искать источник вечной молодости в джунглях, где живут дикие племена людей и опасные животные.

Пара на праздники

Премьерный показ фильма Джона Уайтселла состоялся в 2020 году. В главных ролях – Эмма Робертс и Люк Брейси. Это история о парне и девушке, которые много работают и устали проводить отпуск в одиночестве. Комедия насыщена романтическими оттенками. Кинолента не для просмотра в семейном кругу.

Чудо на 34-й улице

Фильм режиссера Леса Мэйфилда увидел свет в 1994 году. Картина стала ремейком классического рождественского фильма, который вышел еще в 1947 году. Это история о маленькой девочке Сьюзан. Она не верит в чудеса и Санта-Клауса. Ее мама хочет вернуть ребенку веру в сказку и нанимает старичка на роль Санты. Сьюзан мечтает об одном – жить в полной и счастливой семье. Сможет ли девочка поверить в чудо, остается интригой.

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Новый год 2022
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