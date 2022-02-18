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Что случится, если полностью отказаться от сахара - комментарий эндокринолога

18 февраля 2022, 02:39
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Один из основных методов, говорит медик, если человек хочет отказаться от сахара, — заменить конфеты фруктами и продержаться в таком режиме неделю.

Сахар
Что случится, если полностью отказаться от сахара - комментарий эндокринолога/ ua.depositphotos.com/

Отказаться от сахара сложно лишь по психологическим причинам, а полезный эффект такого шага для тела довольно быстро даст о себе знать. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный эндокринолог Татьяна Бочарова.

Специалист подчеркнула, что многие люди системно в избытке употребляет сахар, что приводит к проблемам со здоровьем и фигурой.

"Глюкозу и хорошее настроение можно получать и без сахара: из круп, фруктов и овощей — натуральных, а не консервированных", — рассказала Бочарова.

"Есть сила привычки, есть социальные традиции — чай с тортиком в гостях, кофе с булочкой с утра. На самом деле главное, если вы хотите отказаться от сахара, — заменить конфеты фруктами и продержаться в таком режиме неделю. Вы увидите первые результаты, и они могут стать стимулом для того, чтобы вы продолжили питаться по-новому", ‒ говорит она.

По словам Бочаровой, уже через несколько суток после отказа от сахара улучшатся пищеварение и работа кишечника, стабилизируется эмоциональный фон. В течение недели явно улучшится состояние кожи, могут исчезнуть проблемы со сном ‒ если таковые были.

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Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета

Кардиолог Александр Мясников заявил - когда у человека есть склонность к диабету либо уже наблюдается преддиабетное состояние, то помочь организму может употребление трех напитков.

viber
сахар организм
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