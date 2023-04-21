Что сделать с ванной, которая валяется на даче: 4 невероятно полезные идеи

Мы нашли 4 идеи использования ванны, которые пригодятся каждому дачнику.

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Что можно сделать из старой ванны / скриншот YouTube

У многих наверняка на даче завалялась старая ванна, которую жалко выбросить. Чтобы она не занимала лишнее место, ее можно использовать с пользой.

Мы нашли 4 идеи, которые пригодятся каждому дачнику.

Мини-бассейн для детей

Если у вас есть старая ванна, которую вы хотели бы переработать, превратите ее в мини-бассейн для детей. Просто выложите дно ванны плотным материалом и наполните ванну водой. Такой мини-бассейн идеально подходит для летнего отдыха детей.

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Контейнер для растений

Старую ванну можно превратить в контейнер для растений. Наполните ее почвой и посадите туда любимые цветы или овощи. Благодаря большому объему ванны вы сможете выращивать больше растений, чем в обычной грядке.

Рыбный пруд

Еще одна замечательная идея использования старой ванны - превратить ее в рыбный пруд. Для этого необходимо добавить в ванну воду, установить фильтр и населить ее рыбками. При желании ванну можно закопать в землю для имитации пруда..

Садовый душ

Старую ванну можно использовать для создания садового душа. Для этого необходимо установить ванну на подставку, подключить к ней шланг и душевую головку. Такой душ станет отличным местом для охлаждения в жаркую погоду и поможет сохранить чистоту садовых инструментов.

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