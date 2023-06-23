Что сделать чтобы вышли черви с черешни: два простых и быстрых способа

Главред расскажет, как очистить ягоды от червей.

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Что сделать чтобы вышли черви с черешни / коллаж: Главред, фото: instagram estetica_alla

Лето уже наступило, а вместе с ним и сезон ягод. Однако погода в этом году не порадовало и наблюдалось достаточно большое количество дождей, которое привело к тому, что в ягодах появились черви.

Мы расскажем, чем обработать вишню и черешню, чтобы не было червей.

Что сделать чтобы вышли черви с черешни - первый способ

Первый и самый простой и популярный способ - это соль.

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Необходимо помыть ягоды после чего положить их в глубокую емкость, засыпать небольшим количеством соли и залить теплой водой. В таком растворе стоит подержать ягоды около получаса. Затем их стоит промыть простой проточной водой. Вкус ягоды не поменяют.

Как правильно обработать черешню от червей - второй способ

Также помимо популярного способа избавления от червей с помощью соли, можно использовать соду.

Для начала необходимо приготовить содовый раствор, а именно - на два стакана вода развести одну чайную ложку соды. Затем необходимо опустить в этот раствор ягоды и продержать их там около 10-15 минут.

Когда это время пройдет - останется сполоснуть ягоды под проточной холодной водой.

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