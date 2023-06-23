Что сделать чтобы вышли черви с черешни: два простых и быстрых способа

Лето уже наступило, а вместе с ним и сезон ягод. Однако погода в этом году не порадовало и наблюдалось достаточно большое количество дождей, которое привело к тому, что в ягодах появились черви.
Мы расскажем, чем обработать вишню и черешню, чтобы не было червей.
Что сделать чтобы вышли черви с черешни - первый способ
Первый и самый простой и популярный способ - это соль.
Необходимо помыть ягоды после чего положить их в глубокую емкость, засыпать небольшим количеством соли и залить теплой водой. В таком растворе стоит подержать ягоды около получаса. Затем их стоит промыть простой проточной водой. Вкус ягоды не поменяют.
Как правильно обработать черешню от червей - второй способ
Также помимо популярного способа избавления от червей с помощью соли, можно использовать соду.
Для начала необходимо приготовить содовый раствор, а именно - на два стакана вода развести одну чайную ложку соды. Затем необходимо опустить в этот раствор ягоды и продержать их там около 10-15 минут.
Когда это время пройдет - останется сполоснуть ягоды под проточной холодной водой.
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