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Что сделать, чтобы в туалете вкусно пахло: простые хитрости из подручных средств

Елизавета Бельмас
19 мая 2023, 12:20 обновлено 19 мая, 13:03
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Запах в санузле, а точнее его отсутствие - важная задача каждой хозяйки. Мы подскажем, как сделать так, чтобы в туалете всегда вкусно пахло.
Что сделать, чтобы в туалете вкусно пахло
Что сделать, чтобы в туалете вкусно пахло / коллаж: Главред, фото: pexels

Борьба с неприятными запахами в квартире - вечная история. Однако опытные хозяйки вывели уже массу формул, что сделать, чтобы в туалете вкусно пахло и неприятный запах не портил настроение и впечатление.

Почему идет запах из туалета - разбираем причины

У неприятного запаха в туалете может быть несколько причин. Наиболее распространенные из них - неисправная вентиляция, мочевой камень и недостаточная санитарная обработка (уборка). С каждой из этих причин можно справиться глобально и поверхностно. Далее расскажем, как избавить от запаха из туалета.

Что делать чтобы не воняло канализацией - первые шаги

Для того, чтобы приступить к борьбе с неприятным запахом, нужно постараться исключить одну за другой возможные проблемы, а именно: сначала провести уборку в санузле. Затем стоит приступить к уборке унитаза и мочевого камня. Сразу за этим, если проблема не исчезла - необходимо проверить исправность вентиляции. Далее расскажем, как можно попробовать избавить от неприятного запаха с помощью подручных средств.

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Как избавиться от запаха в туалете народными средствами - такие найдутся у всех

Сначала расскажем о самом простом и популярном способе очистки унитаза. Для него вам понадобится сода и лимонный сок. Смешайте два этих компонента меж собой до консистенции пасты. Полученную смесь необходимо нанести на стенки унитаза и оставить на несколько минут. Также можно просто высыпать половину стакана соды в слив и залить крутым кипятком.

Помимо этого способа также можно воспользоваться и другим. В этом случае придется смешать уксус с водой в пропорциях 1 к 1 и залить в сливные трубы.

Как сделать так чтобы в туалете всегда вкусно пахло - простые советы

Для того, чтобы запах в туалете не огорчал, необходимо следовать простым и понятным советам, а именно - чаще проветривайте помещение, регулярно проводите уборку и очищении сантехники, установите хорошую вентиляционную систему и очищайте стоки от мочевого камня.

Также всегда можно использовать простое средство из уксуса, соды и соли в равных количествах. Такую смесь можно в качестве профилактики засыпать в слив на 10-15 минут, после чего заливать кипятком. Сразу за этим в слив можно отправить измельченную цедру цитрусовых, которые изменят запах к лучшему.

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