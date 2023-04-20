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Что сделать чтобы не воняла обувь и ноги: 3 действенных совета

Елизавета Бельмас
20 апреля 2023, 07:48 обновлено 20 апреля, 08:06
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Неприятным аромат в обуви - довольно распространенная проблема, однако с ней можно справиться.
Что сделать чтобы не воняла обувь и ноги
Что сделать чтобы не воняла обувь и ноги / коллаж фото instagram den.ka.23/ulrikhanton

Для того, чтобы убрать неприятных запах в обуви, нужно приложить усилия. Не много, но нужно. Существуют несколько рабочих способов, о которых мы сегодня и поговорим.

Как убрать запах из обуви за ночь - главные правила ухода за обувью

В случае с обувью, очень важно регулярно придерживаться правил ухода за ней, чтобы неприятный запах не появлялся совсем и его можно было предотвращать.

Для этого необходимо запомнить, что обувь следует всегда протирать изнутри с помощью ваты и раствора уксуса или же перекиси водорода сразу после того, как вы снимаете ее на длительный период, например - на ночь. Также можно попробовать использовать масла. Несколько капель лавандового масла или лимонного сока смогут помочь справиться с проблемой достаточно быстро. Однако для этого способа у вас не должно быть аллергии.

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Что сделать чтобы не воняла обувь и ноги - важные советы

Существует еще несколько правил обращения с обувью для предотвращения неприятного аромата. Обувь не будет иметь неприятный запах, если приучить себя всегда просушивать ее после носки, чаще менять носки на чистые. Также для предотвращения неприятного аромата можно использовать специальные спреи для обуви и ног. Однако главное - обрабатывать с мылом стельки, а лучше - менять их на новые, как только появляется необходимость.

Как убрать запах с обуви чайным пакетиком - работающий способ

Довольно часто бывают ситуации, когда от неприятного запаха в обуви нужно избавиться быстро, буквально за ночь. И для этого случая есть способ, в народе его называют "армейским".

Для того, чтобы аромат исчез, необходимо всего лишь положить в обувь чайные пакетики. Они достаточно быстро впитывают в себя запах. С таким же успехом может сработать сода или детская присыпка, на утро сыпучие нужно просто пропылесосить из обуви или тщательно вытряхнуть.

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