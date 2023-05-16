Что сделать, чтобы не рос бурьян: советы, которые нужно знать каждому дачнику

Применить химические препараты или хорошо перекопать землю – вот, как избавиться от многолетних сорняков, которые оккупировали ваш дачный участок.

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Химия и народные средства помогут вам разобраться, как уничтожить траву навсегда в домашних условиях / instagram.com/stihi_obo_vsem079

Каждый дачник сталкивается на своем дачном участке с сорняками, которые всегда доставляют немало хлопот. Они разрастаются во весь рост, опустошают почву и "вытягивают" из нее удобрение. Многие огородники впадают в панику, когда видят в разгар сезона заросли высотой в человеческий рост. Многие ищут способы как избавиться от сорняков навсегда, однако все не так просто. Сорняки все равно будут появляться и с ними придется бороться. Мы расскажем, как правильно и грамотно очистить ваш участок от сорняков при помощи химии и простых народных средств.

Как избавиться от сорняков с помощью химии

Применение химических средств считается самым дешевым способом ликвидировать сорняк на даче. Если вы не знаете, как избавиться от сорняков на заброшенном участке, такой метод вам хорошо подойдет. Химические препараты подавляют рост и развитие сорняка, они проникают внутрь вредного растения и блокируют его рост на уровне клеток. Пару дней такой обработки и растение засохнет. Нужно будет только убрать сухую траву с вашего участка.

Нельзя забывать, что химические препараты сохраняются в почве 2-3 месяца. Поэтому после обработки земли определенный период ничего сажать нельзя. Обычно подобная информация указана в инструкции к средству, однако в идеале следует проконсультироваться со специалистами.

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Обработку гербицидами советуют начинать тогда, когда происходит начало роста сорняков. Так на их уничтожение уйдет меньше вашего времени. Нельзя допускать, чтобы сорняки зацвели, иначе на их уничтожение уйдет множество усилий.

Существует несколько популярных препаратов для борьбы с сорняками.

Линтур

Речь идет о препарате, который применяют, когда готовят поле к посадке садового газона. Вещество попадает через листья, рушит белковые связи и нарушает обменные процессы. Поэтому растение быстро гибнет.

Чтобы применить средство, следует развести один пакетик весом 1, 8 г в 5 литрах воды. Раствора будет достаточно для обработки 100 квадратных метров газона. Брызгать нужно особенно туда, где проявляется рост побегов. Средство эффективно действует на мокрицу, сныть и вьюнок. Те площадки, которые ну нужно обрабатывать, следует прикрыть клеенкой. Сорняки исчезнут втечение 10-14 дней. После этого можно работать над сеянием новой газонной культуры.

Преимущества препарата в том, что он недорого стоит и действует избирательно, уничтожая только сорняки. К тому же средство безопасно для пчел.

Однако Линтур категорически не советуют использовать там, где газон с молодой зеленью. Газону должно быть не меньше 1 года.

Миура

Концентрат в количестве 8 мл разводят в 10 л холодной воды и наносят на ряды с овощными культурами. Препарат не вредит овощам и уничтожает только сорняки, такие как пырей ползучий и большое количество других вредных растений. Опрыскивание проводится, в основном, после появления у стеблей от 2 до 4 листьев. Обработку следует проводить в сухую погоду, когда нет ветра. Лучше всего рано утром или поздно вечером.

Плюсы препарата в том, что он дешевый и эффективный. Опрыскивать ряды нужно не чаще 1 раза в 2 месяца. Безопасен для овощей.

Среди недостатков – необходимость постоянно перемешивать раствор во время обработки. Причем действующее вещество Миуры быстро оседает на дно емкости.

Глифос

Средство широкого спектра действия, которое ликвидирует не только траву, но и даже сорные кустарники. После применения препарат испаряется и впитывается самими растениями сорняков. Раствор смешивается с соком и останавливает рост развития побега бурьяна.

Если вы используете Глифос, накрывайте все культурные растения, которые находятся рядом, поскольку средство плохо на них воздействует.

Вещество разводят в пропорции 8 мл на 1 литр воды и наносится на грунт. Высокие побеги сорняка предварительно скашиваются. Считается, что 1 литра раствора хватит на 20 квадратных метров территории. После обработки почву нельзя рыхлить 5 дней. Побеги сорняка полностью пропадают через месяц.

Глифос обычно используется для больших дачных участков. Он долго хранится, уничтожает разные вредные побеги и недорого стоит.

Среди недостатков – плохое влияние на культурные посадки и долгая ликвидация сорняка.

Как избавиться от сорняков народными средствами

Натуральные средства от сорняков

Натуральные средства также помогают избавиться от сорняков. Для этого нужно взять 3,8 л уксуса, 15 или 20% уксуса, половину стакана соли и несколько капель жидкого мыла или же моющего средства.

Ингредиенты смешиваются в ведре. Раствор вливается в пульверизатор, после чего идет обработка сорняков. Будьте внимательны – средство уничтожает как сорняки, так и другие растения. Оно также выводит питательные вещества из почвы. Метод можно применять, к примеру, на бордюрах, дорожках или внутренних двориках. В местах, которые далеко от овощей и ягодных кустов.

Борьба с сорняками бабушкиным методом на участке поможет вам избавиться от бурьяна. В отличие от применения химии, здесь нужно будет приложить физические усилия.

Хорошо перекопайте ваш дачный участок

Достаточно сложная работа, потому что в ходе перекопки нужно будет выбрать из земли все корневища. Зато такой метод хорошо поможет побороть многолетние сорняки, такие как пырей, одуванчики, осот и сныть.

Попробуйте накрыть землю черной нетканкой

Здесь все просто. Сорнякам, чтобы расти, нужен свет, без него они гибнут. Можно использовать толь, поскольку он плотно прилегает. Однако это химия.

Проще взять черную нетканку – она экологически чистая, но достаточно тонкая. Придется тщательно ее фиксировать досками или кирпичами, чтобы не сдуло ветром.

В таком случае вид участка, конечно, будет неприглядным, а держать его накрытым придется весь сезон. Зато удастся избавиться от сорняков, которые растут на участке уже много лет.

Засеивайте землю на участке сидератами

Гигантские сорняки хорошо живут там, где пустая земля. Поэтому нельзя оставлять землю пустовать. Когда убрали урожай, засейте ее какими-либо сидератами – рожью, горчицей или же рапсом. Осенью сидераты срезают и перекапывают.

Разложите между растениями скошенную траву

Хороший вариант – положить между культурными растениями скошенную траву, которая осталась, к примеру, от газона. Укладывается она толстым слоем в 5-7 сантиметров. Через такую мульчу сорянки не прорастают.

Не нужно вносить свежий навоз

В свежем навозе очень большое количество семян сорняков. Складывайте его в кучу и дайте перепреть хотя бы 1 год. Удобрение в ходе разложения серьезно нагревается, а семена в нем гибнут.

Сорняки дергайте руками

Такие вредные травы, как, к примеру, щирица, могут отрастать от верхней части корня, поскольку там у них спящие почки. И тогда вместо какого-либо тонкого сорняка получится целый ветвистый куст. Если за этим не уследили, семена со стеблей посыпятся в почву и засорят вашу землю.

Правильно поливайте участок

Нужно применять только капельный полив, поскольку вода не должна попадать в корни сорняков, чтобы они сохли. Если нет пульверизатора, можно использовать лейку. Нужно поливать аккуратно, так, чтобы вода сильно не растекалась. Полив со шланга использовать не рекомендуется –так вы спровоцируете серьезный рост сорняков.