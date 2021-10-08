Что произойдет с телом, если есть миндаль каждый день - ответ диетолога / flickr.com/

Миндаль помогает замедлить процессы старения. Об этом иных полезных свойствах такого ореха в интервью порталу "Москва 24" рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасов.

Медик отметил, что в миндале содержится большое количество магния и витамины группы В, которые помогают женщинам поддерживать здоровье нервной системы.

Также миндаль богат витамином Е и кремнием. Они способствуют сохранению эластичности и упругости кожи, а также нормализуют гормональный фон.

"Марганец позволяет защитить кости от остеопороза, он полезен и молодым, и людям в возрасте. Он позволяет улучшать усвоение элементов, полезных для костного состава, а также защищать кожу от повреждений", — отметил Арзамасов.

Диетолог говорит, что для мужчин миндаль несет в себе пользу из-за содержания цинка, а также помогает снизить плохой холестерин. В день врач рекомендует есть не более 10-15 штук из-за высокой калорийности. При регулярных занятиях спортом норму можно повысить.

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Напомним, ранее, сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может предотвратить похмелье едва ли не наповал.