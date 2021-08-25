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Что произойдет с организмом, если на месяц отказаться от сладкого

25 августа 2021, 00:20

Резкие скачки сахара в организме могут приводить к перепадам настроения.

Как отказаться от сладкого / pixabay

Отказ от употребления сладкого может стать для каждого как правильным решением, так и довольно сложным.

Как говорят диетологи, злоупотребление сладким вредит зубам и приводит к раннему старению.

Медики и эксперты harpersbazaar рассказали, что случится с вашим телом, если в него не будет попадать сахар в течение месяца.

Если вы решились на полный отказ от сахара придется вычеркнуть из рациона все продукты, имеющие хоть сколько сладкий вкус. В это число входят полезные фрукты, ягоды. На такие радикальные меры идти не нужно, но вычеркнуть добавочный сахар (в кофе, чае), десерты и рафинированные сахаросодержащие продукты нужно.

Настроение улучшиться. Американские ученые доказали, что женщины, употребляющие продукты с высоким гликемическим индексом, более подвержены депрессии. Кроме того резкие скачки сахара в организме могут приводить к перепадам настроения - после прилива эйфории от сладенького неминуемо идет упадок.

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Станете реже болеть простудными заболеваниями. Доказано, что при регулярном переизбытке сахар в крови возникает хроническое воспаление. Вследствие, повышаются шансы заболеть простудой. А в некоторых случаях отказ от сахара облегчает проявления аллергии и астмы.

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Сон улучшится. Употребление сахара (особенно перед сном) может привести к дополнительному выбросу гормонов стресса, которые вам точно ни к чему, если вы хотите высыпаться.

Ранее Главред писали, что ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.

viber
здоровье сахар
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