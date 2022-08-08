Что произойдет с организмом, если каждый день на завтрак есть овсянку

Овсянка / pixabay.com

Овсянка считается идеальным завтраком. И не зря, поскольку в этой каше содержится линолевая кислота, лецитин, клетчатка, витамины группы В, а также А, Е, К и РР, натрий, калий, магний, кальций и железо

Главред узнавал, что будет с организмом, если его каждый день кормить таким "букетом" полезных веществ.

Улучшится состояние вашей кожи

Ученые говорят, что овес — идеальное средство для лечения кожных заболеваний, в том числе экземы и дерматита. Цинк в свою очередь помогает очистить кожу от токсинов, а также раскрывает поры и омолаживает кожу.

Овсянка способствует росту мышц

Согласно с результатами исследований, всего лишь 8 столовых ложек овсянки обеспечат ваш организм 15 % от суточной нормы потребления белка. Кроме того, вместе с белком вы получите витамин Е, антиоксиданты, глутамин, которые помогут вашим мышцам расти быстрее.

Вы почувствуете прилив энергии

Овсянка богата углеводами и обеспечивает организм энергией. Она хорошо насыщает, а значит, вы не испытываете чувство голода длительное время, уверяют ученые.

Овсянка способствует похудению

Ежедневное потребление овсянки улучшает обмен веществ, что в свою очередь ускоряет потерю веса, говорят эксперты.

Медленные углеводы, содержащиеся в каше, регулируют наш аппетит и поддерживают нормальный уровень сахара в крови.

Снизится уровень холестерина

Овес содержит бета-глюкан, который помогает снизить уровень холестерина в организме. Линолевая кислота и растворимая клетчатка в составе овса снижают уровень триглицеридов и "плохого" холестерина в крови.

Эти питательные вещества "очищают" остатки жира от стенок артерий и защищают наше тело от развития таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, сердечный приступ и инсульт.

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